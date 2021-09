Roch Hachana 2021 : Comment est célébrée Roch Hachana ?

. Un juif orthodoxe souffle dans une corne appelée shofar avant d’accomplir le tashlikh, un rituel d’expiation juif, dans un lac formé par la rivière Umanka le premier jour de Roch Hachana le 10 septembre 2018 à Ouman, en Ukraine.

Le Nouvel An juif ou festival de Roch Hachana, qui est célébré le premier jour du mois Tishri du calendrier hébreu, est une fête de deux jours qui commémore dans les croyances juives le jour où Dieu a créé l’univers, et qui symbolise un nouveau départ .

Roch Hachana 2021 est célébré du 6 au 8 septembre

Comment est célébrée Roch Hachana ?

Lorsque la première étoile qui commence la fête sort, tout d’abord, la communauté juive pour recevoir une nouvelle année pure et renouvelée, entre dans un état de pardon avec elle-même et avec les autres, sans haine ni ressentiment. Au son du Shofar, qui est un instrument liturgique fait d’une corne de bélier, les Juifs sont appelés à la méditation et à l’auto-analyse pour éveiller la conscience de toutes les mauvaises actions commises au cours de l’année qui se termine, invitant à corriger le chemin. commencer une année en étant de meilleures personnes.

C’est pour indiquer qu’au moment où les synagogues sonnent du shofar pendant la prière du matin des Juifs, il émet quatre sortes de sons, et chacun d’eux a une signification différente.

Les quatre sons du shofar

Traditionnellement, quatre sons de base sont définis qui peuvent être émis avec le shofar. Chaque son a une signification particulière. Ceux-ci sont:

Tekiah (toucher explosif) : un son étendu et clair, qui nous rappelle l’importance de reconnaître la présence de Yahweh comme Roi Suprême.

Shevarim (rupture): Ce sont trois courts sons successifs, qui symbolisent le bris de notre âme en présence de Yahweh. Fondamentalement, c’est un appel à la repentance.

Teruah (alarme): ce sont neuf sons ou plus très courts et en succession rapide, qui portent un son d’alarme ou d’alerte.

Tekiah Guedolah (la grosse touche) : c’est comme le tekiah, mais en beaucoup plus long. C’est un appel du Roi à son peuple à venir en sa présence.

Maintenant, un moment très important et significatif dans les prières de Roch Hachana est le “Maljiot”, un moment pour louer et proclamer Dieu comme Roi. Il est dit que Roch Hachana cherche à « couronner Dieu » en faisant tourner la tête à sa volonté et en guidant nos actions en le suivant.

Cette prière d’exaltation vers le “suprême”, cite dix versets qui parlent de son couronnement et de sa royauté.

Célébrer Roch Hachana à la maison

La célébration au sein des foyers juifs est une cérémonie de bougies allumées par les jeunes femmes de la maison, qui allument ces bougies et récitent des bénédictions. Ces deux jours, il n’est pas permis de travailler, encore moins de danser. Le festival est uniquement de prière et de rassemblement familial autour du dîner.

Parmi les coutumes typiques des Juifs pour recevoir une douce année figurent des plats typiques tels que le jala agulá, qui est un pain cuit en forme de cercle pour se souvenir du cycle qui représente le début d’une nouvelle année et qui est immergé dans miel au lieu de sel. La pomme au miel, qui augure d’une douce année, les bénédictions avec du vin, la tête de poisson, comme symbole de la “tête de l’année”, le dessert Leicaj, ainsi que l’accompagnement de légumes, de dattes et de fruits de la grenade qui ne peut manquer sur la table.

Salutations à la nouvelle année

C’est une tradition de porter du blanc pour donner un accueil pur et propre à la nouvelle année. En plus de saluer la famille et les amis avec la phrase “Shaná Tová”, en guise de souhait pour une année prochaine prospère, bonne et joyeuse. Et si le terme ‘umetuká’ est ajouté à cela, Shana Tová Umetuká ‘le souhait est une ‘bonne et douce nouvelle année’.

Et enfin, pour tous ceux qui sont loin de chez eux, l’envoi de cartes de bénédiction (ou « cartisim brajá ») est traditionnel.

