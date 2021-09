Roch Hachana 2021 : quand commence-t-il et quand se termine-t-il ?

. Roch Hachana

Rosh Hashanah, est une fête spirituelle juive, qui est célébrée chaque année par cette communauté à travers le monde, pour accueillir une nouvelle année qui commence.

Le mot hébreu pour Roch Hachana traduit en espagnol signifie « chef de l’année », et lors de cette commémoration religieuse, les Juifs se rendent généralement dans les synagogues pour entrer dans la prière et réfléchir sur la façon dont ils vivent leur vie. Ce rite liturgique se déroule sous le son musical d’une corne de bélier, d’antilope ou de gazelle, appelée Shofar, qui culmine avec la dégustation des aliments symboliques de la fête.

Quand est fêté 2021 ?

Roch Hachana 2021 commencera dans la nuit du lundi 6 septembre et se terminera dans la nuit du mercredi 8 septembre.

La fête de Roch Hachana est célébrée chaque année et a lieu le premier jour du mois de Tichri (premier mois de l’année civile et septième de l’année ecclésiastique, selon le calendrier juif), cependant, la fête n’a pas un calendrier grégorien fixe, puisque le calendrier juif est basé sur les cycles lunaire et solaire, la célébration tombant en septembre ou octobre.

En attente?

La commémoration de Roch Hachana marque le Nouvel An juif, mais c’est aussi un moment de souvenir et de signification au moment de la création universelle.

Selon IndependentEspanol, dans le judaïsme, il est enseigné que Hachem (Dieu) a créé l’univers en six jours.

Cette période de six jours, qui comprenait la création d’Adam et Eve le sixième jour, s’est terminée par un septième jour de repos, quelque chose que le peuple juif commémore chaque semaine le jour du Shabbat. “C’est l’anniversaire de l’univers, le jour où Dieu a créé Adam et Ève et est célébré à la tête de l’année juive”, explique Chabad, une organisation juive orthodoxe hassidique.

Quel est le sens de cette célébration ?

Comme l’explique le portail lorsqu’il passe, le Nouvel An juif célèbre la souveraineté de Dieu sur le monde en tant que grand architecte de la création de l’univers, et qui a donné le premier souffle de vie au premier homme et à la première femme qui ont habité ce.

Le rabbin ci-dessous tient un "shofar", un ancien instrument du peuple juif. Le shofar est utilisé les jours fériés de Roch Hachana (9/6) et de Yom Kippour (9/15).

A Roch Hachana, il y a une évaluation spirituelle des croyants sur toutes les performances qu’ils ont eues dans l’année qui se termine, et dans cet acte de contrition, le moment où le « Shofar » est soufflé devient le moment le plus important. Ses sons symbolisent la libération, laissant derrière eux l’amertume de ce qui a été vécu, et s’ouvrant vers un chemin doux, dans une nouvelle vie semée d’espérance et de réconciliation avec soi et avec les autres.

Nourriture pleine de symbolisme

Sur le plan gastronomique, les familles ont un menu spécial pour fêter la nouvelle année. Au dîner de fête, il est de coutume de manger des dattes, des citrouilles, de la tête de bélier, des pommes trempées dans du miel et d’autres plats sucrés. Il existe de nombreux bonbons spécifiques pour cette date qui symbolisent une “nouvelle année douce”, laissant tout amer en arrière-plan. Il est également typique de manger des grenades, un fruit qui représente une année d’abondance.

Enfin, il est d’usage de la part des Juifs, d’augurer de bons vœux, c’est pourquoi il faut s’attendre à une salutation du Nouvel An, en disant : « Shana Tova », qui signifie « bonne année », ou « Shana Tova Umetukah », qui signifie « bonne et douce année ».

Qu'est-ce que Roch Hachana ? « Roch Hachana se démarque vraiment dans le calendrier juif comme une fête juive unique, pas exclusivement », a déclaré le rabbin Menachem Creditor, chercheur en résidence à la Fédération UJA de New York. "C'est un moment où Juifs et non-Juifs peuvent vraiment se rencontrer", ai-je déclaré à InsideEdition.com. "C'est une invitation à se rassembler en tant que communauté bien au-delà de tout le monde…

