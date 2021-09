Roch Hachana 2021 : Qu’est-ce que Roch Hachana ?

. Des livres de prières juifs appelés machzor reposent sur une table dans une synagogue en plein air pour Rosh Hashanah à Chabad Berlin pendant la pandémie de coronavirus le 18 septembre 2020 à Berlin, en Allemagne.

Rosh Hashanah, ou Nouvel An juif, est un terme hébreu qui signifie « chef de l’année », et fait référence à une fête de la tradition juive, qui commémore l’anniversaire de la création d’Adam et Eve, qui, selon les croyances bibliques, étaient les premier homme et la première femme qui existaient sur terre.

Il n’a pas de date de célébration fixe, comme cela peut être au mois de septembre ou d’octobre, juste au moment où la première étoile apparaît dans le ciel, prolongeant la célébration pour les deux premiers jours du mois Tishrei.

En 2021, l’apparition de la première étoile se fera vers le coucher du soleil le 6 septembre 2021, et la célébration se poursuivra les 7 et 8 du même mois.

Qu’est-ce que Roch Hachana ?

De beaux Selichot chantant hier soir à la Grande Synagogue de Jérusalem. Selon la tradition ashkénaze, la poésie Selichot est récitée le samedi soir avant Roch Hachana. pic.twitter.com/pmP1MVV8gs – Hadassah Aisenstark (@HAisenstark) 29 août 2021

Selon ngenespañol, pour la culture juive, Roch Hachana est le jour du jugement, et c’est le jour où le Créateur évalue si chacun d’entre eux mérite ou non une année de vie de plus. Au cours de ces deux premiers jours de début d’année, les Juifs réfléchissent à la fragilité de la vie, comment ils la vivent, lui donnant la valeur qu’elle mérite, comme un don que Dieu leur a fait. Dans cette courte période de temps, les différentes prières et rites font partie de la célébration de l’arrivée d’une nouvelle année.

Explique, l’étudiante du Séminaire rabbinique latino-américain et licenciée en sciences de l’éducation Magalí Hersalis, que le jour de Roch Hachana est précisément le moment où « les Juifs extraient des profondeurs de notre être ce que nous avions endormi et nous évaluons, à la fois Dieu comme nous-mêmes, quel est notre vrai potentiel ».

Il complète en disant que “Nous l’entendons comme une pause sacrée individuelle et collective, qui nous invite à réfléchir, même une fois par an, qui sommes-nous et qui voulons-nous être ?”

Le son du Shofarot

Pendant Roch Hachana, il est d’un accomplissement total de faire retentir lors d’une prière du matin, un instrument appelé « le shofarot ».

Le son qui sort de cet instrument à vent fait avec une corne de bélier, émule le son d’un cri, c’est Dieu qui « pleure » pour l’être humain qui reste éloigné du chemin qui le mène, à cause du potentiel que les hommes ils portent à l’intérieur et attendent d’être mis au jour.

Au son du shofar, le peuple juif demande pardon à Dieu pour le premier péché, le péché originel d’Adam et Eve. Le chant du Shofar est la libération des erreurs du passé, et c’est le semis d’espoir pour « une nouvelle vie dans l’année qui commence ». Le mot « Shofar » vient du mot hébreu « Leshaper » qui signifie « s’améliorer ».

En fait, ces sons étaient les mêmes que ceux qui retentissaient dans le désert lorsqu’on disait au peuple juif que le camp d’Israël poursuivait son voyage. Ainsi, les sons de la mitsva du Shofar sont d’abord le “Tekiá” (un son long et fixe), puis le “Shevarim” ou “Teruá” (brisant) ou les deux ensemble, et encore un Tekiá, qui invoque un nouveau ( avec une signification spirituelle). Au total, dans cette célébration cent sons du shofar sont entendus.

La célébration

Lors de la célébration de Roch Hachana, la culture juive a pour coutume, au dîner du Seder, de manger des produits à base de pomme trempée dans du miel, ceci comme symbole du désir de commencer une année douce qui laisse toute amertume derrière elle. La pomme représente le péché de l’égoïsme et est trempée dans du miel pour l’atténuer.

Ils consomment également d’autres aliments spéciaux qui symbolisent les bénédictions de la nouvelle année tels que “La Jalá”, le pain tressé juif traditionnel, et le poisson blanc comme représentation de la fertilité, de la prospérité et du leadership dans la famille, étant le poisson gelfilte leur plus traditionnel plat.

Il est à noter que le salut qui sera le plus entendu ces jours-ci au sein de la communauté juive sera « Shaná Tová Umetuká », qui exprime le souhait « bonne et douce année ».

Enfin, d’autres coutumes qui auront lieu à Roch Hachana 2021 seront de porter du blanc en signe de pureté pour accueillir la nouvelle année et, en plus, d’envoyer des cartes de vœux à la famille et aux amis, dans lesquelles ils leur souhaitent bonne chance. pour cette nouvelle année qui commence.

Jouer

Qu’est-ce que Roch Hachana ? Le Nouvel An juifUn abécédaire de base sur ce qu’est Roch Hachana, pour tout le monde. Cette vidéo explique en quoi consiste la fête, comment différentes communautés la célèbrent, quels sont les aliments et les traditions spéciaux et le lien spirituel. Une excellente introduction pour les Juifs et les non-Juifs – partagez-la avec votre collègue curieux ou un membre de votre famille. Cette vidéo a été faite… 01/09/2017T16:52:54Z

