Rochelle et Marvin Humes en secret pour éviter de se disputer .

Marvin et Rochelle sont mariés depuis près d’une décennie (Photo : Stuart C. Wilson/.)

Rochelle Humes et Marvin Humes ont parlé de travailler ensemble sur The Hit List, expliquant comment ils sont capables d’éviter toute « domestique » et les querelles tout en filmant le jeu télévisé ensemble.

En 2019, Rochelle et Marvin, mariés depuis 2012 et père de trois enfants, ont lancé The Hit List, une émission de la BBC One qui teste les connaissances musicales de ses candidats.

Si les équipes de participants sont capables d’identifier correctement les chansons à succès dans les différents tours, elles pourraient avoir une chance de gagner un prix en argent.

En parlant à Metro.co.uk et d’autres médias avant le lancement de la quatrième série du programme, le couple de superstars a expliqué ce que c’était que de travailler ensemble sur la série au cours des deux dernières années, la première fois qu’ils se présentaient en duo.

L’ancienne star de The Saturdays Rochelle a déclaré que même si cela “aurait pu finir comme un cauchemar”, ils s’amusaient beaucoup à travailler ensemble, ajoutant que c’était “l’émission que nous regarderions si nous ne l’hébergions pas” car c’est « un vrai divertissement familial ».

Marvin, qui est devenu célèbre en tant que membre de JLS, a souligné l’avantage de “travailler avec l’amour de votre vie”, car cela signifie qu’il peut être beaucoup plus direct avec son co-présentateur.

La quatrième série de The Hit List sera lancée avec une émission spéciale sur les célébrités (Photo : BBC/Tuesday’s Child)

« Savez-vous quoi, je pense que travailler avec l’amour de votre vie, vous pouvez être beaucoup plus direct les uns avec les autres, donc c’est probablement un peu plus facile, parce que si vous travaillez avec quelqu’un et que vous le connaissez mais ils » n’êtes pas votre partenaire, vous devez contourner un peu plus certaines choses, alors que Roche me dira simplement “je ne fais pas ça, je ne dis pas ça”, a-t-il déclaré.

Rochelle a ajouté qu’elle ne serait pas aussi directe avec “personne d’autre” que Marvin.

“C’est donc beaucoup plus facile en fait”, a poursuivi Marvin, soulignant à quel point lui et Rochelle aiment aller à Glasgow pour filmer.

“Nous détestons être loin des enfants, mais c’est aussi agréable de passer quelques jours seuls, même si nous travaillons”, a-t-il déclaré. «Ils sont pleins les jours. Nous n’avons pas vraiment l’occasion de sortir et de faire grand-chose, mais c’est agréable d’être ensemble juste tous les deux.

Évaluant sa relation de travail avec son partenaire, Marvin a décrit le couple comme “chanceux”, suggérant que leur capacité à être direct l’un avec l’autre est “pourquoi cela fonctionne probablement”.

“Nous n’avons pas eu de domestiques sur le plateau ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré.

‘Pas encore. Pas encore », a plaisanté Rochelle en réponse.

BBC



La quatrième série de The Hit List devrait être lancée avec une émission spéciale sur les célébrités, mettant en vedette le comédien Kiri Pritchard-McLean, la rappeuse Lady Leshurr, l’acteur Shane Richie, le chanteur d’opéra Russell Watson, Will Kirk de The Repair Shop et la comédienne Shazia Mirza.

Les célébrités gagneront-elles gros pour la charité avec leurs connaissances musicales ? Ou la pression du jeu télévisé les fera-t-elle craquer sur le moment ?

The Hit List revient samedi à 19h15 sur BBC One.

