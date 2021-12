Rochelle Humes sur son emploi du temps «écrasant» équilibrant travail et enfants

Pour Rochelle, la santé concerne ses enfants ainsi qu’elle-même (Photo: Rex/@rochellehumes)

Rochelle Humes est probablement mieux connue pour son passage dans le groupe de filles The Saturdays. Cependant, depuis que le groupe a fait une pause en 2014, elle n’a jamais été aussi occupée.

Aujourd’hui, aux côtés de plusieurs rôles de présentation et collaborations mode avec New Look et Very, elle a trouvé le temps d’écrire deux livres pour enfants, de sortir une gamme de soins bio pour bébé et d’élever trois petits enfants.

«Je suis sur cette roue de hamster de travail», dit-elle en revenant d’un tournage. «Je suis prêt pour que nous arrivions à la fin de l’année et que tout se calme. J’ai vraiment besoin d’une petite réinitialisation.

Rochelle, on vous entend. Cette année a été un tourbillon alors que tout le monde commence à se remettre au travail et à jongler avec cet équilibre travail/vie insaisissable. «Je suis tellement motivée et mon éthique de travail a toujours ressemblé à ça», dit-elle. « Certains jours, je n’ai aucune idée de la façon dont je vais passer la journée, mais je le fais tout simplement.

«Parfois, les choses peuvent devenir un peu écrasantes, mais je suis conscient d’espacer les rendez-vous et je suis assez strict pour terminer et ne pas déborder. Dès que je suis à la maison, je suis présent avec les enfants. Je dois juste être ferme et savoir où sont les limites. Mais c’est si dur. Je pense que personne n’a encore trouvé la clé de l’équilibre.

Et si la pandémie lui a appris quelque chose c’est qu’elle veut continuer à avoir la même présence chez elle, après le confinement. « Tout allait si vite dans notre monde avant le verrouillage et j’essayais constamment de faire des réunions à travers la ville, mais maintenant je me dis « non ! » Je reprendrai ça sur Zoom plus tard. Je n’avais jamais entendu parler de Zoom avant le verrouillage et maintenant c’est la vie.

Grâce à la danse et à la performance au S Club Juniors dès l’âge de 12 ans, Rochelle menait une vie saine. « J’étais en forme sans même m’en rendre compte », dit-elle. « Je dansais beaucoup quand j’étais plus jeune et j’adorais ça. Cela m’a fait du bien. Mais je ne suis pas allé au gymnase avant la fin de mon adolescence.

Le mari de Rochelle, Marvin, préfère rester en bonne santé avec un travail de gymnastique « percutant » (Photo : David M. Benett/Dave Benett/. pour Middle Eight)

Son bien-être est encore plus important, elle a maintenant trois enfants – Alaia-Mai (huit), Valentina (quatre) et Blake (15 mois) – avec l’ancien membre de JLS Marvin Humes qu’elle a épousé en 2012.

« En vieillissant, le bien-être signifie quelque chose de différent pour moi maintenant », dit-elle. «Depuis que j’ai des enfants, je me suis rendu compte que beaucoup de bien-être commence de l’intérieur. Il ne s’agit pas seulement de bien manger et d’aller à la salle de sport, il s’agit également de prendre soin de soi, et cela peut signifier avec des suppléments. Pour moi, le bien-être, c’est aussi prendre soin de son esprit. C’est tout votre style de vie et parfois je pense que nous avons besoin d’un peu d’aide avec ça.

Comme beaucoup de monde, Rochelle a investi dans un Peloton Bike pendant le confinement, ce dont elle ne jure encore aujourd’hui. Mais elle aime aussi beaucoup le Pilates. « J’adore ça et j’essaie de le faire plusieurs fois par semaine. Tout ce qui vous coupe du bruit extérieur est bon pour votre âme et, pour moi, c’est le Pilates. J’aime me concentrer sur ma force et me déconnecter.

«Pour Marvin, c’est aller à la salle de sport et faire quelque chose de fort en écoutant de la musique. Mais tout ce qui vous fait éteindre est génial. Je me souviens que des vidéos d’entraînement comme Mr Motivator étaient très importantes quand j’étais plus jeune et ma mère était vraiment intéressée par celles-ci et chaque année, elle recevait une vidéo d’entraînement pour Noël.

La mère de Rochelle a également posé de nombreuses bases pour elle en termes de régime alimentaire bien équilibré et de bonne nuit de sommeil, quelque chose qu’elle essaie d’inculquer à ses propres enfants.

La vie professionnelle intense de Rochelle comprend des présentations occasionnelles sur This Morning (Photo: ITV)

«Si j’ai une période de travail vraiment mouvementée et que j’ai une frénésie le week-end avec beaucoup de nuits tardives et de la mauvaise nourriture, venez lundi, mon corps est prêt pour une certaine normalité. En ce qui concerne la cuisine, j’essaie de m’assurer que mes enfants sont aussi verts que possible et parfois cela pose des défis car mes enfants ne veulent pas toujours être verts (rires), mais j’essaie toujours de passer une bonne nuit et de faire notre les assiettes ont l’air aussi colorées que possible.

Chose frustrante pour elle, comme pour la plupart des mamans qui travaillent, une bonne nuit de sommeil n’est plus qu’un lointain souvenir. « Je ne sais pas si cela vient avec le territoire d’être une maman, mais vous n’avez qu’à murmurer mon nom pendant la nuit et je serai debout », dit-elle.

« Quand mes enfants sont au lit, mon corps est fatigué, mais mon cerveau est toujours excité et a toutes ces idées qui se bousculent. J’ai essayé de me lever avant mes enfants pour pouvoir faire de l’exercice, mais ils se lèvent assez tôt et quand je suis occupé, je veux juste dormir le plus possible. Je pense que le sommeil est si important pour votre bien-être.

Alors que ses entraînements matinaux resteront une aspiration pour le moment, Rochelle était une grande fan des séances de verrouillage de Joe Wicks. « J’ai l’impression que Joe était une aubaine et qu’il a fait un si bon travail pour vraiment encourager les enfants à aimer l’exercice », ajoute-t-elle. « Pour moi, c’est important et j’aimerais voir plus d’exercice pour les enfants à l’avenir. »

Alors qu’elle souhaite juste « santé et bonheur pour ma famille » pour la nouvelle année, nous prévoyons que plus de choses arriveront de Rochelle en 2022 et nous espérons qu’elle pourra s’occuper des enfants et du fitness. Après tout, elle commence à se tailler une petite place avec des livres pour enfants et une gamme de soins de la peau pour enfants, donc cela pourrait bien être une progression naturelle pour elle.

Choses que Rochelle est actuellement obsédée par

« Le bien-être commence de l’intérieur », déclare Rochelle, recommandant des suppléments (Photo : .)

■ Robes en tricot : « Ils sont super flatteurs mais aussi confortables. Parfait pour l’hiver, d’autant plus qu’il fait plus froid.’

■ Formateurs: «J’ai récemment acheté une paire d’Air Jordan 1, qui me passionne. J’adore les assortir à un costume.

■ Suppléments : « Le bien-être commence de l’intérieur. En plus d’une alimentation équilibrée, j’en vois vraiment les bienfaits.’

