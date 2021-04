Rochelle Walensky déclare que le racisme est une “ grave menace pour la santé publique ” ⋆ 10z viral

La Dre Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, prend la parole lors d’une audition à Capitol Hill à Washington, DC, le 18 mars 2021 (Crédit: Anna Moneymaker / .)

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, la Dre Rochelle Walensky, a déclaré que le racisme était une «menace sérieuse pour la santé publique».

Dans un article sur le site Web du CDC, Walensky écrit sur le bilan que la pandémie de coronavirus a fait peser sur les communautés de couleur, «des communautés qui ont connu un nombre de cas et des décès disproportionnés, et où l’impact social de la pandémie a été le plus extrême», écrit-elle. .

«Pourtant, les disparités observées au cours de l’année écoulée n’étaient pas le résultat du COVID-19», a-t-elle écrit. «Au lieu de cela, la pandémie a mis en lumière des inégalités qui existent depuis des générations et a révélé pour toute l’Amérique une épidémie connue, mais souvent non traitée, ayant un impact sur la santé publique: le racisme.»

Elle a poursuivi: «Ce que nous savons, c’est ceci: le racisme est une grave menace pour la santé publique qui affecte directement le bien-être de millions d’Américains. En conséquence, cela affecte la santé de notre nation tout entière. Le racisme n’est pas seulement la discrimination à l’encontre d’un groupe en raison de la couleur de sa peau ou de sa race ou de son appartenance ethnique, mais les barrières structurelles qui ont un impact différent sur les groupes raciaux et ethniques pour influencer le lieu de vie d’une personne, son lieu de travail, le lieu où ses enfants jouent, et où ils se rassemblent en communauté.

Le message note que l’American Public Health Association a créé une carte interactive qui décrit les plus de 170 déclarations de racisme comme une crise de santé publique ou une urgence à l’échelle nationale.

Walensky a déclaré que le CDC continuerait d’étudier l’impact des déterminants sociaux sur les résultats en matière de santé pour «élargir le corpus de preuves sur la façon dont le racisme affecte la santé». L’agence lance également un portail Web «Racisme et santé» «dans le cadre de notre engagement continu à servir de catalyseur pour le discours public et scientifique sur le racisme et la santé, et à rendre compte de nos progrès.»

Le CDC utilisera également le financement du COVID-19 pour établir une «infrastructure durable qui fournira les bases et les ressources nécessaires pour remédier aux disparités liées au COVID-19 et à d’autres problèmes de santé».

L’agence intensifie ses efforts internes pour «favoriser une plus grande diversité et créer un environnement inclusif et affirmatif pour tous», a-t-elle déclaré.

«Faire face à l’impact du racisme ne sera pas facile», a écrit Walensky. «Nous devons reconnaître que nous travaillons pour surmonter des siècles de discrimination. Nous ne réussirons à éliminer les barrières systémiques et structurelles enracinées que si nous travaillons en collaboration avec nos partenaires de santé publique, et au plus profond de nos communautés, partout au pays.

Le message intervient un mois après que le directeur a juré de donner la priorité à «l’équité» dans «tout ce que nous faisons» à l’agence de santé, deux jours après la publication d’un rapport montrant qu’il existe des disparités dans les taux de vaccination entre les différentes démographies raciales et socio-économiques.

L’administration Biden s’est concentrée sur la création d’équité dans ses plans de distribution de vaccins. Cependant, un rapport du CDC publié le mois dernier qui analysait les 2,5 premiers mois des données vaccinales du pays a montré que les États-Unis n’avaient pas atteint leur objectif.

«Je peux vous promettre que tant que cette équipe de personnes sera ici, tant que je serai ici, nous allons cuire dans le gâteau de tout ce que nous faisons, notre engagement en faveur de l’équité, de la science et de ramener la santé au peuple américain et pour le garder là-bas », a-t-elle déclaré lors du voyage du président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris au siège de l’agence à Atlanta, en Géorgie, le mois dernier.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.