MADRID, 30 avr. (EUROPA PRESS) –

L’artiste Zahara, qui publie ce vendredi 30 avril son nouvel album, ‘Chienne‘- une justification de la femme qui clôt une trilogie très personnelle -, considère que Rocío Carrasco “a tout le droit au monde de raconter son histoire où elle veut, où elle veut et où elle est née.”

“Il y a des gens qui critiquent le fait que cette affaire soit médiatisée, mais C’est votre histoire et vous devez et pouvez la raconter où vous voulez. Et si cela a un impact positif en plus, parce que a encouragé d’autres femmes battues à raconter leur histoire, à partir de là, elles n’obtiennent que quelque chose de positif “Zahara a souligné dans une interview à Europa Press, après avoir reconnu que, comme il n’a pas de télévision, ce cas est rapporté à travers les commentaires d’amis ou sur les réseaux sociaux.

“Le peu que je sache, c’est que cela a conduit les femmes à signaler des cas de maltraitance. C’est tellement positif … peu importe à quel point nos maisons nous éduquent pour dire ces choses, Il y a des moments où une référence en dehors de nous est nécessaire pour pouvoir le faire et le cas de Rocío Carrasco a été merveilleux“, il a souligné.

Avec ‘Puta’, Zahara sort un album conceptuel dans lequel revient sur de nombreuses situations qu’il a dû vivre depuis son adolescence, à commencer par cette insulte qu’elle a reçue à l’âge de 12 ans et avec laquelle elle a été étiquetée. À partir de là, d’autres situations, du «ninguneo» des multinationales au harcèlement, se reflètent dans les chansons de cet album.

«J’ai raconté mon histoire par acte égoïste, par nécessité, qui m’a conduit à me guérir, surtout quand d’autres femmes m’ont dit qu’elles se sentaient comme moi. Je pense que Rocío Carrasco se sent mieux après avoir raconté son histoire et, si en plus elle a aidé d’autres femmes à se sentir mieux, que quelqu’un vienne me dire le côté négatif de cela », dit-elle.

«Puta» rejoint les œuvres précédentes de Zahara telles que «Santa» ou «Astronauta» pour composer une trilogie musicale qui reflète la situation sociale des femmes d’aujourd’hui. “C’est un peu “ pute ” ou “ sainte ”: les femmes ont toujours vécu entre la dissociation d’être pur amour ou salope, il n’y a pas eu de juste milieu“, s’est démarquée.

“Je ne défends ni une chose ni une autre: Maintenant, il semble que le contraire d’une pute soit d’être une très bonne personne, et non. En fait, une femme peut avoir été maltraitée et aussi une mauvaise personne, car en fait si les traumatismes causés par ces mauvais traitements ne sont pas bien gérés, cela peut finir par blesser d’autres personnes par projection de ce qu’ils ont vécu“, a expliqué le chanteur andalou.

La justification de ce travail repose également sur le fait que “il y a du machisme partout“Et Zahara a souligné que l’utilisation d’un langage inclusif peut aider à la combattre.”Ce que vous ne nommez pas n’existe pas et il y a des moments où les féministes sont attaquées pour «perdre du temps sur des choses aussi triviales que la langue». Mais je pense que nous devons lutter pour changer le langage et en utiliser un qui inclut tout le monde, il faut essayer », a-t-il reconnu.

«Puta» est également le résultat d’un confinement – en plus de nombreuses séances de thérapie, comme l’a fait remarquer le chanteur. «J’ai passé un moment terrible et le disque est le résultat de séances de thérapie qui ont conduit à un effondrement total avec la pandémie. Dans ma tentative de survivre, j’ai écrit ces chansons“, a souligné.

Cependant, Zahara a clairement indiqué que cette pandémie “a bien foiré le secteur” et qu’il en coûtera pour retrouver la normalité d’il y a un an et demi – “Moi, avec pouvoir jouer et que le public est même assis sans bouger, me donne déjà la vie: j’espère que la tournée d’albums de cette année pourra être réalisée“, il a demandé–.

«Le secteur a été abandonné à son sort», a-t-il déploré, interrogé sur la gestion politique pendant la pandémie. «J’ai été l’un de ceux qui ont pensé pour la plupart de cela que personne n’était préparé, mais au fur et à mesure que les choses avançaient … Sur le plan culturel, nous n’en avons rien à foutre, d’accord, je comprends. Mais économiquement, ne voyez-vous pas la somme d’argent qui fait bouger le secteur? Nous devons donner une chance à la culture, ne serait-ce que pour cela », a-t-il conclu.