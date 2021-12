Rocío Flores retire son album le plus controversé des réseaux sociaux un mois après sa publication

Nouvelles connexes

Le 13 octobre, Fleurs de rosée Il a eu 25 ans et il a voulu le célébrer avec une grande fête quelques jours plus tard. Votre tante Gloria Camila (25 ans) et quelques-uns de ses amis madrilènes et collègues d’El programme de Ana Rosa ont organisé une soirée amusante pleine de surprises et de beaucoup d’émotion. Le bonheur de ce jour-là fut terni une semaine plus tard, et c’est que le 20 octobre le magazine Lecturas annonçait en couverture la séparation de Antonio David Flores (Quatre cinq) et Olga Moreno (Quatre cinq).

Après des jours de silence des protagonistes, l’histoire de la rupture s’est également concentrée sur la possibilité d’une troisième personne à qui on a donné un nom et un prénom : Marta Riesco, une journaliste de Telecinco. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de cette idylle par quiconque, le simple fait que le journaliste était l’un des responsables de l’organisation de la fête de Rocío et que la fille d’anniversaire elle-même n’a pas partagé ses réseaux aucune photo avec elle malgré la publication d’un gros album de ce jour, a fait exploser la polémique avec encore plus de force.

Dans les photographies partagées par la fille de Rocio Carrasco (44) On pouvait la voir souffler les bougies sur le gâteau, danser, discuter et s’amuser avec des dizaines d’amis et de collègues, mais elle n’a pas posé avec Marta. Cependant, sur le profil du journaliste, il y avait des photos des deux réunions ce jour-là.

Rocío Flores, sur l’une des photos de sa fête d’anniversaire. Instagram

Aujourd’hui, un peu plus d’un mois après la célébration, temps pendant lequel la jeune femme n’a publié aucun contenu sur son profil, Rocío a décidé de supprimer cet album à qui tant d’yeux ont scruté à la recherche de preuves de la romance supposée de son père. Malgré le fait qu’il s’agissait d’instantanés de son anniversaire le plus spécial, la collaboratrice du programme The Ana Rosa a voulu le détruire et ne montrer que des photos sur son réseau social dans lesquelles elle est mannequin et porte ses looks les plus frappants.

Flores est de plus en plus heureuse et confiante avec sa nouvelle silhouette, et ne cache pas les ajustements esthétiques qui ont été effectués ces derniers mois. En plus de changer de physique, il s’est également lancé dans de nouvelles études. Après avoir obtenu un diplôme supérieur en diététique et nutrition, la petite-fille de Rocío Jurado s’est inscrite dans un diplôme supérieur de formation professionnelle liée à l’administration et à la gestion financière de l’entreprise au MEDAC, institut officiel de formation professionnelle.

Capture des dernières publications que Rocío Flores montre sur son profil Instagram. RRSS

La jeune femme est à la recherche d’une opportunité d’emploi qui lui donne la possibilité de créer une entreprise fructueuse, et ce, loin de toute polémique. C’est pourquoi il a voulu supprimer son album photo le plus médiatisé et laisser un profil Instagram propre avec du contenu blanc.

