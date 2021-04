Rock and Roll Hall of Fame et Goodyear lancent une recherche nationale de talents “ Du garage à la gloire ”

le Temple de la renommée du rock and roll et le Goodyear Tire And Rubber Company ont pour mission de trouver le prochain grand acte musical et de les mettre sur la voie de la gloire.

Plus tôt cette semaine, le Temple de la renommée du rock and roll et Bonne année lancé “Du garage à la gloire”, une recherche de talents à l’échelle nationale qui donnera aux musiciens ou groupes en herbe une chance de se produire sur scène au Temple de la renommée du rock and roll festival d’intronisation, 10 000 $ et plus.

«Des choses remarquables émergent lorsque les gens ont la passion, la détermination et la vision nécessaires pour faire de leurs rêves une réalité», a déclaré Karen Maroli, Bonne annéevice-président du marketing de. “C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter ‘Du garage à la gloire’, une plateforme pour que les artistes en herbe soient reconnus pour leur talent et leur créativité. “

Jusqu’au 16 mai, les artistes solo amateurs et les groupes peuvent participer au concours en visitant FromGarageToGlory.com, en soumettant une chanson originale et en racontant l’histoire derrière son inspiration. Après la période de soumission, le Temple de la renommée du rock and roll et un panel de juges sélectionnés choisiront trois finalistes, donnant aux amateurs de musique la chance de voter en ligne pour leur entrée préférée du 21 juin au 16 juillet.

«Chaque ville a d’excellents groupes locaux et des musiciens solistes qui travaillent sans relâche pour se faire découvrir», a déclaré Greg Harris, Président et CEO, Temple de la renommée du rock and roll. «Nous sommes ravis de célébrer et de récompenser ce dynamisme en offrant aux musiciens en herbe cette opportunité unique dans la vie.»

le “Du garage à la gloire” Le concours se terminera en octobre 2021, lorsque le participant gagnant se produira sur scène au Temple de la renommée du rock and roll fête d’intronisation à Cleveland.

À juste titre, le “Du garage à la gloire” programme étend la fierté de l’État d’origine de deux Temple de la renommée du rock and roll partenaires, chacun partageant des principes de dynamisme, de détermination et de communauté: Bonne année et le Les Cavaliers de Cleveland. Plus tôt cette année, le Cavaliers et le Temple de la renommée du rock and roll a présenté l’uniforme City Edition de l’équipe et un court spécialement conçu, qui reflète l’esprit des racines rock and roll de Cleveland. Depuis 2017, Bonne annéeLe logo emblématique Wingfoot a été présenté sur le Les Cavaliers de Cleveland‘maillots dans le cadre de Bonne annéeparrainage de l’équipe.

Pour en savoir plus sur le concours et consulter les termes et conditions officiels, visitez FromGarageToGlory.com. Suivez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fromgaragetoglory.

le “Du garage à la gloire” Le concours est ouvert aux citoyens américains et aux étrangers résidents des États-Unis qui sont physiquement situés et résidents légaux de l’un des 50 États des États-Unis ou du district de Columbia âgés d’au moins 18 ans (19 en Alabama et Nebraska, 21 au Mississippi ) au moment de l’entrée. Voir les règles officielles pour plus de conditions d’éligibilité.

