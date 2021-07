Rock And Soul Dynamo de Swansea : un hommage à Spencer Davis

Spencer Davis est peut-être toujours mieux connu pour la période 1965-67 où son groupe, composé de frères Steve et Muff Winwood et Pete York, ont enregistré une série de succès britanniques et internationaux. Mais le guitariste et claviériste gallois, né à Swansea le 17 juillet 1939, a diverti les gens sur scène pendant environ 60 ans.

Le quatuor d’origine s’est réuni sous le couvert du Muff-Woody Jazz Band, avec Pete York, « Muff » Winwood et son frère mi-adolescent Steve, puis le Rhythm & Blues Quartet. “Ils jouaient dans un pub à North Birmingham”, a déclaré Davis au magazine Mojo des frères Winwood en 1996. “Steve jouait du piano comme Oscar Peterson et chanter comme Ray Charles. Il était brillant – exactement ce dont j’avais besoin.

En 1964, maintenant sous le nom de SDG, le quatuor a attiré l’attention de Chris Blackwell, qui dirigeait maintenant le tout jeune Island Records, et l’élan a commencé à prendre forme parallèlement à la réputation du groupe en live. Après quelques singles plus bas dans les charts, les succès séculaires du groupe comprenaient les hits britanniques consécutifs « Keep On Running » et « Somebody Help Me » et les incontournables du rock “Donne moi de l’amour'” et “Je suis un homme.” Mais ils ne représentaient qu’un chapitre de la brillante carrière de Davis.

“Nous avions soif de musique américaine”

Spencer a toujours porté fièrement son amour du blues américain et du R&B sur sa manche. C’était une dévotion inculquée à l’adolescence dans le sud du Pays de Galles, lorsqu’il a été courtisé par des pionniers tels que Lead Belly et Big Bill Broonzy. « Nous avions faim, soif de musique américaine », a-t-il déclaré plus tard. “C’était comme découvrir de l’or dans le placard de votre cuisine.”

Le groupe a continué, après le départ de Steve Winwood, jusqu’en 1969, et s’est réuni pendant une courte période dans les années 1970. Davis a entremêlé cela avec des enregistrements en solo et d’autres travaux, et ces dernières années, il a tourné avec le SDG des derniers jours ainsi qu’avec la Rock and Roll Army, mettant en vedette des personnalités telles que Mitch Ryder, Felix Cavaliere et Rick Derringer. 2006 a également apporté le nouvel album et DVD, So Far.

Davis est décédé le 19 octobre 2020, à l’âge de 81 ans. Winwood a déclaré dans une déclaration de leurs premières années ensemble: «J’avais déjà un grand frère qui m’a beaucoup influencé, et Spencer est devenu comme un grand frère pour moi à l’époque. C’était définitivement un homme avec une vision et l’un des pionniers de l’invasion britannique de l’Amérique dans les années soixante.

