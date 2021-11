Rock & Business à Barcelone et Madrid

18/11/2021 à 15:10 CET

Sport.es

Rock et affaires est une conférence différente, risquée, amusante et émotionnelle pour les entrepreneurs et les hommes d’affaires & mldr;

Josep Coll explique, avec une bande son en direct, comment construire une startup à succès avec 3 000 €& mldr; Et ne pas mourir en essayant. Josep Coll est un entrepreneur et fondateur de points rouges, considérée comme l’une des 25 startups technologiques les plus importantes d’Europe, qui vient clôturer une série C. Au cours de la conférence, expliquer les 3 tentatives ratées et toutes les erreurs et les quelques coups qu’il a fait pour assembler et construire cette startup technologique réussie à partir de zéro. Et comment les valeurs du rock l’ont aidé dans son cheminement. Pour ne pas manquer cette conférence, vous pouvez obtenez votre billet sur le web

«Avec Rock And Business, nous voulons créer un espace de formation de premier ordre pour les entrepreneurs, les startups et les secteurs d’activité, basé sur des événements en face-à-face qui combinent formation-divertissement de qualité supérieure et se terminent par un networking / une bière, afin que les gens puissent présenter, vous pouvez vous rencontrer et faire vos contacts. Nous voulons tourner avec des gens qui peuvent apporter des connaissances et remonter le moral des troupes avec de la musique, qui est restée si faible après cette pandémie ; nous voulons créer le circ du solei de l’entrepreneuriat, en emmenant les bêtes brunes de l’entrepreneuriat et de la vie à travers le monde »

José Coll (entrepreneur)