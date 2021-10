Rock Hall 2021 : Jay-Z intronisé par Obama et Dave Chappelle, prononce un discours d’acceptation : regardez

Jay-Z était l’avant-dernier acte honoré au Rock & Roll Hall of Fame 2021 ce soir. Sa vidéo d’introduction présentait une énorme liste de célébrités et de personnalités importantes, dont Beyoncé, LeBron James, Chris Rock, Sean Combs et Samuel L. Jackson. Après la vidéo, il y avait un autre message préenregistré de l’ancien président Barack Obama, puis Dave Chappelle a prononcé le discours d’intronisation officiel de Jay-Z.

« Je me suis tourné vers les paroles de Jay-Z à différents moments de ma vie, que je me débarrasse de la saleté de mon épaule pendant la campagne électorale ou que j’échantillonne ses paroles sur le pont Edmund Pettus à l’occasion du 50e anniversaire de la marche de Selma vers Montgomery, », a déclaré l’ancien président Obama. « Aujourd’hui, Jay-Z est l’un des artistes les plus renommés de l’histoire et une incarnation du rêve américain, un rêve qu’il a aidé à réaliser pour d’autres jeunes comme lui. »

« Je voudrais m’excuser, je suis juste en train de baiser avec vous », a ouvert Chappelle, faisant peut-être allusion au contrecoup de son récent spécial Netflix. « C’est un honneur incroyable d’introniser ce prochain homme au Rock & Roll Hall of Fame. Mais j’ai besoin que tout le monde dans le rock sache que même si vous l’honorez, il est à nous. Il est hip-hop. Pour toujours et à jamais, et un jour.

« Je regardais ces gars, et vous savez qu’ils avaient de grosses chaînes de corde, et ils portaient du cuir, et parfois même des médaillons rouge-noir-vert, et quoi qu’ils portent, tout le monde le porterait le lendemain », a déclaré Jay-Z dans son discours d’acceptation, faisant également référence à LL Cool J. «Et je me suis dit:« C’est ce que je veux faire. Je veux être comme ces gars-là. Et alors je me suis mis en route, en écrivant à ma table – crie au Dr Gloria Carter dans la maison, elle m’a acheté le cahier vert.

« Nous étions comme si nous allions créer notre propre entreprise, vous savez ? C’est du hip-hop. Et nous avons créé cette société appelée Roc-A-Fella Records », a déclaré plus tard Jay-Z. « Crie à Dame [Dash]; Je sais que nous ne sommes pas d’accord, mais je ne pourrai jamais effacer vos réalisations, et je vous apprécie et vous en remercie. Et crie à [Kareem] ‘Bigs’ [Burke]; c’est l’une des personnes les plus honorables que j’aie jamais rencontrées. Nous avons créé quelque chose qui ne sera probablement jamais dupliqué.

Trouvez ci-dessous des parties de la vidéo d’introduction, du discours d’Obama, du discours de Chappelle et du discours d’acceptation de Jay-Z.

En plus de Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren, Tina Turner, les Go-Go et Foo Fighters ont été intronisés cette année. Kraftwerk, Gil Scott-Heron et Charley Patton ont tous été récompensés par des prix Early Influence ; LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads ont été récompensés par le Musical Excellence Award. Après la cérémonie à distance de l’année dernière, la célébration est revenue aux débats en personne cette année.

