Rock Hall 2021 : regardez Foo Fighters et Paul McCartney jouer « Get Back » des Beatles

Les Foo Fighters ont été les derniers musiciens à monter sur scène lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. Le groupe a été présenté par Paul McCartney, puis a interprété « Best of You », « My Hero » et « Everlong ». Après leur propre discours d’acceptation, les Foo Fighters ont joué « Get Back » des Beatles avec McCartney. Regardez les images des performances et des discours ci-dessous.

Carole King, Jay-Z, Todd Rundgren, Tina Turner et les Go-Go faisaient également partie de la classe 2021 Rock Hall. La cérémonie a honoré Randy Rhoads, Billy Preston et LL Cool J avec le Musical Excellence Award. Kraftwerk, Gil-Scott Heron et Charley Patton ont remporté le prix Early Influence.

Après avoir sorti le nouvel album Medicine at Midnight en février, Foo Fighters a pris le surnom de Dee Gees pour Hail Satin, une collection de reprises des Bee Gees et des prises de studio live sur les morceaux de Medicine to Midnight.

Suivez toute la couverture de Pitchfork de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021.