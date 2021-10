Jennifer Hudson a interprété « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » d’Aretha Franklin lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021. La performance était un hommage à Carole King, qui a écrit la chanson et est intronisée au Hall en tant qu’artiste solo; dans son discours d’intronisation, King a crié Franklin, la première femme artiste intronisée. Découvrez la performance et le discours ci-dessous.

King a écrit « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » avec son mari Gerry Goffin, avec qui elle avait déjà été intronisée au Hall en tant que duo d’auteurs-compositeurs. Plus tôt cette année, Hudson est apparu sous le nom de Franklin dans le long métrage biopic Respect.

Lisez « Aretha Franklin mérite plus qu’un biopic à l’emporte-pièce » sur le terrain.

