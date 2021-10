Taylor Swift a ouvert la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021 avec une performance de « Will You Still Love Me Tomorrow? » de Carole King. Swift a également présenté King pour son intronisation en tant qu’artiste solo au Rock Hall. Regardez la performance, ainsi qu’une partie du discours d’intronisation de Swift, ci-dessous.

King avait déjà été intronisée au Rock Hall avec son ancien mari Gerry Goffin, avec qui elle a écrit des tubes comme « The Loco-Motion » et « One Fine Day », ainsi que « Will You Love Me Tomorrow? » La première version de « Will You Love Me Tomorrow? » a été enregistrée et publiée par les Shirelles en 1960. King a ensuite publié sa propre version sur Tapestry en 1971.

