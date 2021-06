Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp annonce le premier programme réservé aux femmes

in

Le Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp a annoncé son premier programme réservé aux femmes qui se tiendra à Los Angeles en 2022 du 27 au 30 janvier. Le programme mettra en vedette des vétérans musiciens de rock dont Melissa Etheridge, Nancy Wilson de Cœur, Kathy Valentine du Go-Go, et Orianthi en tête d’affiche.

« Est-ce que c’est cool ? Ma première expérience de camp de rock fantasy en personne sera avec le premier camp de fantasy réservé aux femmes », a déclaré Valentine. “L’une de mes choses préférées à propos du virtuel que j’ai fait l’année dernière a été d’avoir l’opportunité d’encourager, d’inspirer et de partager ce que j’ai appris au cours de ma carrière avec les campeurs.”

D’autres mentors seront annoncés à l’approche de la date du programme, qui aura lieu pendant le week-end des Grammys. En plus d’Etheridge, Wilson, Valentine et Orianthi, Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp a également fait appel à Rhonda Smith, Jennifer Batten, Eva Gardner, Ginger Pooley et Jennie Vee comme mentors.

Le Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp a présenté un environnement non compétitif pour les femmes de tous âges afin de développer leurs compétences en tant qu’interprètes. Le camp accueille des joueurs de tous niveaux pour apprendre parmi les légendes avec l’élément supplémentaire de l’ensemble du personnel et de l’équipage du programme étant également des femmes. Le programme mettra en vedette des conférenciers invités de plusieurs domaines de l’industrie de la musique dans des panels, des masterclass, des questions-réponses et des salles de jam.

“Le camp devient une expérience émotionnelle et qui change la vie des campeurs et des rockstars, alors que vous assistez à des transformations chez les gens à la fois musicalement et émotionnellement”, a déclaré Britt Lightning, qui servira de conseillère en chef au camp.

À la fin du programme, les participants présenteront un spectacle pour tous les âges à Whisky A Go Go à Los Angeles.

Les personnes intéressées à participer au Rock ‘n’ Roll Fantasy Camp 2022 peuvent trouver plus d’informations sur l’inscription et les tenants et aboutissants du camp sur le site site officiel du programme.

