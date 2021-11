Rocket Lab lance deux autres satellites d’observation de la Terre pour BlackSky – et suit une fusée en chute libre

Le lanceur Electron de Rocket Lab s’élève de sa rampe de lancement néo-zélandaise. (Rocket Lab via YouTube)

La constellation d’observation de la Terre de BlackSky s’est agrandie de deux satellites, grâce au lanceur Electron de Rocket Lab et à l’aide logistique de Spaceflight Inc., basée à Seattle.

Le précédent lancement de BlackSky de Rocket Lab s’est soldé par un échec en mai, mais l’équipe de lancement a retracé le problème à un problème informatique qui a été corrigé. La mission de cette semaine, surnommée « Love at First Insight », s’est déroulée beaucoup plus facilement. C’était le 22e lancement de Rocket Lab, et le cinquième depuis le début de l’année.

La fusée à deux étages est sortie du Rocket Lab Launch Complex 1 sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande à 14h38 heure locale le 18 novembre (17h48 PT le 17 novembre), déployant avec succès les huitième et neuvième satellites de BlackSky environ une heure plus tard.

« Vol parfait de l’équipe », a tweeté Peter Beck, PDG de Rocket Lab.

« Un autre grand lancement dans les livres », a déclaré dans un tweet Spaceflight Inc., qui gérait les services de gestion de mission et d’intégration pour les satellites de BlackSky.

Après la séparation des étages, le propulseur du premier étage de l’Electron est descendu vers un amerrissage assisté par parachute alors qu’un hélicoptère le regardait tomber et effectuait des tests de communication dans la zone de récupération. « Le meilleur siège de la maison », a écrit Beck dans un tweet qui comprenait une vue depuis l’hélicoptère.

L’exercice faisait partie des efforts de Rocket Lab pour développer un système de récupération et de réutilisation de ses boosters. « Nous sommes tous ravis de passer à la prochaine phase de réutilisation l’année prochaine, en attrapant Electron dans les airs avec un hélicoptère », a déclaré Beck dans un communiqué de presse post-lancement.

BlackSky, basée en Virginie, est devenue une société cotée en bourse en septembre, sous le symbole boursier BKSY. Ses satellites Gen-2 sont construits à Tukwila, Washington, par LeoStella, une coentreprise impliquant BlackSky (anciennement Spaceflight Industries) et Thales Alenia Space.

BlackSky vise à compléter une constellation de 30 satellites d’ici 2025 pour alimenter en imagerie multispectrale fréquemment mise à jour sa plate-forme logicielle d’intelligence géospatiale, ou GEOINT, basée sur l’IA.

« Avec ce lancement, $ BKSY reste sur le point d’augmenter sa constellation de deux à quatre satellites supplémentaires d’ici la fin de 2021″, a tweeté BlackSky. « L’avenir du temps réel #GEOINT n’a jamais été aussi brillant ! »