Rocket Lab lancera sa première mission lunaire plus tard cette année

in

10/08/2021 à 19h10 CEST

Rocket Lab commence à rassembler les derniers détails de son premier lancement sur la Lune. La société privée de vols spatiaux a révélé que sa mission CAPSTONE décollera du principal complexe de lancement de la société en Nouvelle-Zélande au cours du quatrième trimestre de 2021. La mission devait initialement être lancée à début 2021 depuis l’installation de Virginie de la NASA.

Le cubesat CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Navigation and Technological Operations Experiment) servira en tant qu’avant-garde du programme Artemis de la NASA. Il vérifiera les besoins de propulsion d’une orbite lunaire hautement elliptique, tester les systèmes de navigation entre engins spatiaux et montrer un potentiel de soutien privé dans les missions futures. Une mission réussie aiderait le futur vaisseau spatial Gateway de la NASA à s’approcher et à orbiter en toute sécurité autour de la Lune.

Le lancement devrait également représenter une avancée technique pour Rocket Lab. Alors que la fusée Electron jouera un rôle familier dans le transport de la mission dans l’espace, ce sera la première fois que la société utilisera sa plate-forme Photon pour placer un satellite sur une trajectoire lunaire.

CAPSTONE pourrait servir de rédemption pour l’entreprise. Rocket Lab a subi de graves revers ces dernières années, n’ayant repris que récemment les versions après l’incident de mai. Un lancement réussi de sa mission vers la Lune renforcerait l’entreprise spatiale.