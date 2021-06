Rocket Lab travaille sur deux vaisseaux spatiaux pour Mars

16/06/2021 à 14:11 CEST

Rocket Lab est principalement connu pour ses vols orbitaux. Cependant, ses premiers efforts interplanétaires sont sur le point de porter leurs fruits. La startup a obtenu un contrat pour construire deux engins spatiaux pour ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), une mission sélectionnée par la NASA pour étudier comment le vent solaire érode l’atmosphère de Mars et modifie le climat de la planète.

Le vaisseau spatial Twin Photon, surnommé Blue and Gold, voyager et orbiter autour de Mars pendant un an tout en poursuivant ses principaux objectifs scientifiques. Les véhicules Photon fusionneront la propulsion Curie conçue par Rocket Lab.

Il sera équipé des toutes dernières technologies, de cartes des étoiles, de roues à réaction, d’émetteurs-récepteurs de navigation dans l’espace lointain et d'”autres sous-systèmes” pour vous aider à naviguer dans l’espace lointain et à mener des recherches scientifiques autour de la planète rouge. Ils devraient être lancés en 2024 à bord d’une fusée commerciale fournie par la NASA, à condition qu’ils passent un examen de conception fin juin et un examen de confirmation en juillet.

La NASA a choisi ESCAPADE comme l’une des trois missions de son programme “Small Innovative Missions for Planetary Exploration” (SIMPLEx)., qui vise à réduire le coût de la science interplanétaire et à la rendre plus accessible. Cela devrait être un coup dur pour Rocket Lab si tout se passe bien. Jusqu’à maintenant, La NASA s’est appuyée sur des équipes de haut niveau comme SpaceX et Blue Origin pour des collaborations public-privé comme celle-ci.: ESCAPADE pourrait conduire à de plus en plus d’offres, notamment pour les vols interplanétaires. Cela suppose, bien sûr, que Rocket Lab peut être en mesure de mettre de côté les échecs de lancement passés et de gagner la confiance à long terme de la NASA.