Rocket League arrive sur Android, iOS avec ‘Sideswipe’

L’un des jeux les plus populaires au monde a été la Rocket League de Psyonix, et sous l’égide d’Epic Games, le jeu s’étend sur de nouvelles plates-formes. Plus tard cette année, «Rocket League Sideswipe» arrivera sur les appareils Android et iOS.

Annoncé dans un article de blog aujourd’hui, Psyonix a confirmé que «Rocket League Sideswipe» est actuellement en développement pour les appareils mobiles avec une version «repensée» de son gameplay compétitif emblématique.

Dans «Sideswipe», les joueurs sont dans des matchs 1v1 et 2v2 qui sont rapides et ne durent qu’environ deux minutes, moins de la moitié d’un match normal de la Rocket League. Le jeu prend également une nouvelle perspective, montrant le terrain et les joueurs plus comme un jeu à défilement latéral 2D que la vue à la troisième personne depuis les consoles et le PC.

Le jeu utilise des commandes tactiles, bien sûr, mais Psyonix taquine qu’il y aura des «mécanismes avancés» disponibles dans cette version Android / iOS de Rocket League que les joueurs compétitifs peuvent apprendre et exploiter pour gravir les échelons.

Rocket League Sideswipe proposera des commandes mobiles faciles à prendre en main, que vous soyez un maître de Rocket League ou un nouveau joueur qui apprend encore votre chemin sur le terrain. De plus, il existe des mécanismes avancés, tout comme Rocket League, pour ceux qui veulent gravir les échelons compétitifs. Dans le garage, Rocket League Sideswipe aura une personnalisation de voiture robuste similaire à Rocket League. Les joueurs peuvent également s’attendre à un système de classement en ligne pour le jeu compétitif. Nous avons beaucoup plus à révéler sur le jeu dans les mois à venir à l’approche de la sortie.

Rocket League Sideswipe ne sera disponible sur Android et iOS que «plus tard cette année», mais un groupe limité de joueurs en Australie et en Nouvelle-Zélande pourra participer à un test alpha d’une durée limitée exclusivement sur les appareils Android.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’actualités: