Rocket League Frosty Fest 2021 Défis, récompenses et plus

Rocket League Frosty Fest est de retour pour un autre tour (plus un tonneau, un flip-reset et un tir de tortue), et l’événement de cette année propose 10 autres cosmétiques de vacances flambant neufs, ainsi que de nombreux XP supplémentaires, le tout emballé juste pour vous. Voici ce que vous devrez faire pour relever tous les défis Frosty Fest, ainsi que le type de cadeaux que vous recevrez une fois que vous aurez terminé.

Défis du Frosty Fest de la Rocket League

Il y a 12 défis au total pour Frosty Fest 2021, et 10 d’entre eux incluent de tout nouveaux éléments tels que des titres de joueurs, des décalcomanies de voitures de combat, etc. Deux défis supplémentaires peuvent être relevés encore et encore pendant Frosty Fest, qui se termine le 3 janvier. Voici les 10 défis et leurs récompenses :

Gagnez 25 000 XP – Décalque de jeu de renneObtenez 25 effacements dans des matchs en ligne – Bannière du joueur Cold ShouldersObtenez 15 passes décisives ou effacements dans des matchs en ligne – Titre Throwman abominableMarquez au moins 250 points au cours de cinq matchs en ligne différents – Bordure glacéeObtenez 10 sauvegardes ou épiques dans des matchs en ligne – Autocollant Casse-Noisette (Dominus)Jouer cinq matchs en ligne – Flannel paint finishGagner cinq matchs en ligne – Autocollant Naughty List (Octane)Marquer 5 000 points au total lors de matchs en ligne – Topper Drummer Hat (blanc)Obtenir 10 buts, passes décisives ou arrêts dans 10 Snow Day Extra Modes – Chapeau de batteur (rouge) Frappez la balle 50 fois dans des matchs en ligne – Roues Ring-A-Ling Jouez 20 matchs en ligne – Cadeau d’or (objet rare aléatoire ; répétable jusqu’à cinq fois pendant Frost Fest) Gagnez 10 matchs en ligne – 20 000 XP (répétable pour la durée de Frosty Fest)Pour une fois, faire la liste des coquines est une bonne chose.

Les festivités glaciales s’étendent également aux autres parties du jeu. Les modes à durée limitée arrivent sous la forme de Winter Breakaway et Spike Rush, le premier étant disponible jusqu’à la veille de Noël avant que le second ne prenne le relais jusqu’à la fin de Frosty Fest. Vous pouvez visiter Beckwith Park pour trouver une interprétation beaucoup plus froide du stade juste pour l’événement saisonnier, ou vérifier dans la boutique d’objets pour le pack Frosty (1 100 crédits), qui comprend quatre articles, notamment :

Voiture de combat Tygris (Crimson) Boost de fusée Frostbite (Forest Green) Roues Wonderment (Crimson) Explosion de l’objectif Sub-Zero (Forest Green)

Frosty Fest est maintenant disponible dans Rocket League.

