Rocket League Halloween 2021 Prix Batmobile et Batman LTM

L’événement Rocket League Halloween 2021, Haunted Hallows, est là et Psyonix a annoncé ses prix Batmobile ainsi qu’un mode Batman à durée limitée.

Il est entièrement basé sur Gotham City et c’est un régal pour les fans du plus grand détective du monde. Non seulement il célèbre sa lignée de voitures qui sont bien meilleures que n’importe quel hotrod collant de James Bond, mais il célèbre également certains de ses plus grands méchants.

Il y a des hommages rendus à des gens comme Mister Freeze, Joker et Harley Quinn, mais l’attrait principal est de diriger le bat-tank.

Ligue de fusée | Bande-annonce de Batman Haunted Hallows 2021

Quand est l’événement Rocket League Halloween 2021?

La date de sortie de l’événement d’Halloween de la Rocket League pour 2021, Haunted Hallows, est le 14 octobre.

Il devrait se terminer le 1er novembre. Pendant ce temps, vous pourrez réclamer des Batmobiles de trois grands films Batman réalisés par Tim Burton, Christopher Nolan et Zack Snyder.

Il existe également un large éventail de défis disponibles pour capturer les éléments suivants et plus encore :

Joker Dominus Decal Joker Boost Gotham’s Finest Merc Decal Harley Quinn Wheels Harley Quinn Topper Poison Ivy Boost

En plus de ce qui précède, vous obtenez également un titre de joueur Dark Knight en vous connectant simplement entre le 14 octobre et le 1er novembre.

Tarifs des batmobiles

Le prix Batmobile pour l’événement Rocket League Haunted Hallows est de 800 crédits si vous choisissez de les acheter individuellement.

Cependant, vous pouvez les acheter dans un ensemble complet qui coûte 2 000 crédits. Vous trouverez ci-dessous le nombre de voitures disponibles et ce que leurs packs contiennent :

Batmobile (1989)Reel Life Decal Batman 1989 Goal Explosion The Dark Knight’s TumblerReel Life Decal The Dark Knight Goal Explosion Batmobile (2016) Reel Life Decal Batman 2016 Goal Explosion

Rocket League Gotham City Rumble

Il existe également un mode à durée limitée pour l’événement Halloween 2021 nommé Gotham City Rumble.

C’est similaire au Rumble ordinaire, mais cette fois, vous utiliserez des bonus basés sur les méchants les plus infâmes et emblématiques de Gotham City ainsi que Batman lui-même. Certaines de ces capacités incluent un essaim de chauves-souris, le marteau de Harley Quinn et Mister Freeze gelant la balle.

