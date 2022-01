Rocket League Sideswipe Review — Pocket Rocket

Rocket League est une combinaison parfaite d’action calculée et de chaos inattendu. L’idée de jouer au football avec des voitures est en soi une bonne idée, mais c’est la façon dont Rocket League se sent qui le rend si amusant à jouer. Une vitesse ridicule, des voitures parfaitement contrôlées et des interactions physiques loufoques et flottantes transforment chaque jeu en un mélange d’exécution intelligente et de chance imprévisible. N’importe quelle version de Rocket League sur un appareil mobile devrait capturer le même sentiment, et il est remarquable à quel point Rocket League Sideswipe – une version mobile ultra-rapide et réduite du concept de Rocket League – capture exactement ce qui fait son plein -homologue de taille si agréable.

Sideswipe réussit à créer une conception de Rocket League adaptée au jeu mobile. Il s’agit d’une plate-forme où le temps se passe en courtes rafales et où les meilleurs jeux sont ceux qui trouvent un équilibre entre un contrôle solide et une complexité réduite. Pour le développeur Psyonix, ce point idéal est trouvé en prenant les principes fondamentaux de Rocket League et en les aplatissant dans une version 2D du jeu 3D. C’est toujours du football avec des voitures (ou du basket-ball avec des voitures, selon la liste de lecture que vous choisissez), mais au lieu de couvrir tout un terrain de football en 3D, vous n’avez qu’à gérer toute l’action sur un seul avion.

La vue latérale du terrain signifie que quelques éléments de Rocket League fonctionnent différemment dans la version mobile. Vous ne pouvez pas percuter d’autres voitures, par exemple, seuls la balle, les sols et le mur affectent votre véhicule en mouvement. Et comme les buts ne peuvent pas être horizontaux, ils s’étendent plutôt verticalement dans les airs avec une lèvre en haut et en bas, ce qui vous oblige à donner un peu de relief à vos tirs pour marquer.

Bien que jouer à une version bidimensionnelle de Rocket League semble pouvoir priver le jeu des principes fondamentaux de son jeu basé sur les compétences, la réalité est que l’aplatissement du jeu fonctionne parfaitement. Dans le jeu 3D, Rocket League consiste à contrôler l’espace, en utilisant des propulseurs de fusée pour chasser la balle dans les airs et trouver des angles d’attaque inattendus. Mais la verticalité du champ 2D maintient une grande partie de ce même sentiment, en grande partie grâce à la façon dont les commandes se sont traduites entre le plus grand jeu et sa plus petite incarnation. Les voitures se comportent à peu près exactement comme elles le font dans la Rocket League d’origine, avec des manœuvres d’esquive motorisées vous donnant un peu d’élan supplémentaire ou procurant la sensation d’un « coup de pied » et des propulseurs de fusée qui peuvent vous accélérer pour vous positionner ou vous envoyer dans les airs . L’approche 2D et l’objectif vertical signifient que la plupart de Sideswipe est aéroporté, et la physique flottante de Rocket League se traduit exceptionnellement bien dans cette approche.

Rocket League consiste en grande partie à devenir bon dans la façon dont vous pouvez faire voler votre voiture et comment elle se comporte dans les airs, et il en va de même pour Sideswipe. L’habileté et le défi du jeu consistent à placer votre petite voiture au bon endroit pour arrêter un gros tir ou marquer un but. Parce que l’espace 2D maintient cette concentration sur le vol, Sideswipe se sent toujours bien de la même manière que le jeu plus large. Bien que cette version de la compétition soit simplifiée, les éléments clés pour apprendre les particularités de faire voler des voitures, anticiper la physique du jeu et faire des jeux énormes ressortent parfaitement.

Ce qui fait que tout fonctionne, c’est la réactivité des commandes de Sideswipe. Psyonix a fait un travail phénoménal en amenant le rythme rapide et la nature aérienne de Rocket League dans un espace 2D, un petit écran et des commandes tactiles. Sideswipe contient trois boutons – l’équivalent d’un manche de commande analogique pour diriger le nez de votre voiture (et ainsi déterminer où vous conduisez ou comment il vole), un bouton pour sauter que vous pouvez appuyer deux fois pour activer le mouvement d’esquive de retournement, et un bouton booster qui active vos fusées. Encore une fois, la simplicité est du côté du jeu ici, car vous n’appuyez en réalité que sur un bouton et utilisez votre autre pouce pour diriger votre voiture.

La présentation 2D et les commandes tactiles fonctionnent extrêmement bien ensemble. La taille du champ par rapport à votre voiture signifie qu’il y a beaucoup d’espace pour mettre vos pouces sans avoir l’impression de couvrir l’action, et puisque vous déterminez uniquement où votre voiture pointe sur les axes X et Y, le pouce touche le contrôle consiste simplement à vous indiquer où vous voulez aller. Tout semble serré et réactif malgré l’absence de boutons physiques, et parce que les choses sont relativement simples, vous ne perdrez pas la trace des positions des commandes à l’écran sans l’avantage de les ressentir.

Néanmoins, Sideswipe est à son meilleur lorsque vous connectez un contrôleur à votre appareil mobile. Aussi bonnes que soient les commandes tactiles, il y a un sérieux avantage à la rétroaction tactile de diriger une véritable manette ou d’appuyer sur un bouton physique. Comme c’est le cas avec tous les jeux de contrôle tactile, vous finirez par déplacer votre pouce trop loin dans une direction ou une autre et devrez vous repositionner pour un contrôle approprié. Les limites des commandes tactiles créent une sorte de plafond de compétences que les avantages d’un contrôleur permettent de dépasser.

Sideswipe comprend actuellement trois modes de jeu, tous classés : Duels, Duos et Hoops. Les deux premiers sont des matchs standard en un contre un ou deux contre deux, respectivement, avec des champs légèrement ajustés pour rendre le score un peu plus facile lorsque vous n’avez pas de coéquipier pour vous soutenir dans un match de Duels. Hoops introduit le mode alternatif de basket-ball de la Rocket League avec des voitures, vous obligeant à laisser tomber le ballon dans un but d’en haut. Il joue juste assez différemment pour offrir un peu de variété à l’expérience de jeu. Lorsque vous recherchez des jeux, vous pouvez choisir laquelle des trois listes de lecture est incluse, ce qui vous permet de rechercher un certain type d’expérience ou de les mélanger toutes. Chaque variation est juste assez d’altération de la formule pour garder les choses fraîches et intéressantes, sans dépasser son accueil grâce au fait que les matchs ne durent que deux minutes à la fois.

Pour le moment, Sideswipe est un jeu gratuit sans moyen de monétisation, bien que les os des systèmes où vous pourriez payer pour le jeu soient présents. Terminer des matchs, gagner ou perdre, vous rapporte des points d’expérience, qui vous rapportent de la monnaie dans le jeu et débloque des récompenses cosmétiques le long d’une piste de récompense semblable à une passe de combat. Il existe également une série de « défis » que vous pouvez relever et qui donnent des bonus d’XP, comme « gagner trois matchs en duel » ou « jouer cinq matchs avec cette carrosserie en particulier ». Aucun n’est particulièrement difficile, mais ils vous donnent un petit quelque chose de plus sur lequel vous concentrer pendant que vous jouez. Le système de progression se déroule également tout au long du processus, distribuant de nombreuses petites récompenses en cours de route qui vous incitent à jouer autre que d’augmenter votre rang dans chacune des activités. On suppose que le jeu adoptera une sorte de structure de monétisation à l’avenir, et ce sera probablement similaire à celui de la structure Rocket Pass payante de la Rocket League originale, mais nous devrons attendre pour voir comment cela pourrait affecter le jeu.

En ce moment, cependant, Rocket League Sideswipe est une explosion. C’est une version réduite de Rocket League qui rationalise et réduit l’expérience, sans sacrifier sa nature fondamentale. Il tire également brillamment parti du support mobile avec des jeux ultra-rapides, des mécanismes faciles à comprendre et d’excellents contrôles. Sideswipe est une version plus petite, plus rapide et plus légère de Rocket League qui capture toujours pourquoi l’original est si attachant, et c’est absolument un jeu pour lequel vous devriez faire de la place sur votre téléphone.