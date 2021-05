Rocket League viendra également sur les téléphones mobiles | Jeux

Une présentation d’Epic Games révèle que Rocket League sera également publié sur les téléphones mobiles (fuite lors de l’essai d’Epic Games et d’Apple).

Epic Games a acheté Psyonix en 2019, les créateurs de la Rocket League à succès. C’est toujours très populaire, mais Rocket League a presque six ans maintenant, Epic a donc des plans en place pour revitaliser le jeu, conserver ses joueurs et en gagner de nouveaux. Une grande partie de cette stratégie pour téléphones portables, où vous prévoyez de jouer deux fois.

Il y a quelques semaines, Rocket League Sideswipe était annoncé, un spin-off mobile au gameplay simplifié, en 2D, adapté à l’écran tactile. Cependant, il semble qu’il y ait également des plans pour amener Rocket League, le jeu original, sur les appareils mobiles. Les informations proviennent d’un dossier Epic Games, daté de l’été 2020 et “hautement confidentiel”, qui a été divulgué lors du procès d’Epic Games contre Apple, qui a débuté cette semaine.

D’après cette diapositive, Rocket League continue de croître (Il avait le plus grand nombre de joueurs mensuels actifs cette année-là, on ne sait pas si 2019 ou 2020), et «deux nouveaux produits sont à l’horizon pour les mobiles». L’un d’eux est que Rocket League 2D (à l’époque, il n’avait pas de titre définitif), et un autre est Rocket League “Next”, c’est-à-dire la version nouvelle génération de Rocket League qui propose un jeu croisé et une progression croisée sur toutes les plates-formes, consoles, PC et mobiles.

La diapositive fixe la date du deuxième trimestre de 2021 pour une bêta mobile, même si elle aurait pu être retardée (elle a également estimé une bêta pour Rocket League Sidwsipe pour 2020, et cela n’a pas été le cas).

Cette même présentation mentionnait également du contenu Fortnite non divulgué, y compris des skins possibles pour Samus, Naruto ou The Rock. Précisément, il y a déjà eu deux croisements entre Rocket League et Fortnite, et il est probable qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Rappelle-toi que depuis septembre 2020, Rocket League est libre de jouer.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.