‘Rocket Martín’ brise les prévisions

Sensationnel, spectaculaire, presque unique, historique. Le madrilène Jorge Martin, 23 ans, né à San Sebastián de los Reyes, champion du monde Moto3 en 2018 et qui, dimanche dernier, a disputé son 100e GP du Championnat du Monde (67 en Moto3, 32 en Moto2 et un seul en MotoGP), a réalisé hier, lors de son deuxième week-end parmi les rois du championnat, sa « pole position » numéro 22, dans le Grand Prix de Doha dans lequel demain (19h00, DAZN et Movistar) il y aura 22 tours, avec 22 pilotes et 22 litres de de l’essence dans le réservoir de sa Ducati volante ‘Desmosedici’, la même avec laquelle il dit « il est parfaitement possible d’atteindre, si on le voulait, 400 kilomètres à l’heure ».

Martin (Ducati, 1,53,106 minutes), dont tout le monde a déjà changé de surnom, passant de ‘Martinator’ à «Rocket Martin», partagera la première ligne de départ aujourd’hui avec son coéquipier (Pramac) et sa marque (Ducati), le Français Johann Zarco, qui est celui qui détient le record de vitesse sur un MotoGP, en couronnant, vendredi dernier, la ligne droite de Losail (Doha, Qatar), à 362,4 km / h. La troisième place reviendra au vainqueur de dimanche dernier et au nouveau leader du Championnat du Monde MotoGP, le Catalan Maverick Viñales (Yamaha).

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

« Je peux seulement dire que je n’y crois pas », a déclaré un euphorique Martin à DAZN juste à côté du vélo. «Et je n’arrive pas à y croire car c’est mon deuxième week-end en MotoGP, avec une moto comme la Ducati, toute la puissance et après tout, nous roulons tous ici, à Losail, au Qatar, depuis un mois. C’est pourquoi réaliser cette «pole», ma première «pole» dans la grande catégorie, devant tant de champions, c’est fabuleux. Il n’y a aucun doute, ce 3 avril 2021 est le 3 avril, non? Je ne l’oublierai jamais ». Il va sans dire Martin Il a remercié « tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici et eux aussi peuvent partager cette joie avec moi ».

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Les « quali » du deuxième week-end à Losail ont été hilarants et ont eu beaucoup de « polémiques » tout au long de 15 minutes, en commençant par Martín lui-même (1,53,892 minutes) et se terminant par lui-même. «Rocket Martin» à 1.53.106, en passant par Franco Morbidelli (Yamaha, 1.53.794), Viñales (1.53.267) et le jeûne Zarco (1.53.263), qui, dans son dernier tour, était sur le point de rendre ce 3 avril 2021 historique amer pour le pilote madrilène, qui a de nouveau placé une puissante Ducati, le « satellite » de Pramac, en tête de la deuxième grille de la saison comme l’italien l’a fait ‘Pecco’ Bagnaia, avec un meilleur temps, oui, 1.52.772, samedi dernier. La raison du décalage horaire est le fort vent de face à Losail aujourd’hui.

Viñales, satisfait de la troisième place

Viñales, grand, immense, vainqueur du premier grand prix de la saison, dimanche dernier, également à Losail, il a reconnu hier que «le premier pneu« quali »était un désastre et, heureusement, j’ai eu une seconde chance. Et, oui, nous savons déjà que les Ducati volent ici et que demain (pour aujourd’hui), étant premier et deuxième, à la fois Martin Quoi ZarcoIls essaieront de s’échapper mais ma troisième place, cette deuxième première ligne, est fantastique et cela me donne de continuer à me battre pour le podium et, qui sait, je peux encore répéter le triomphe ».

Quant aux autres favoris de la course de demain, Jack Miller (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) et ‘Pecco‘ Bagnaia (Ducati), protagonistes dimanche dernier, partira de la deuxième ligne. ET Aleix Espargaró, qui continue de briller avec son Aprilia, mènera le troisième rang où un discret Joan Mir (Suzuki) et son partenaire Alex Rins (Suzuki), qui ne fait toujours pas de bonnes qualifications le samedi.

Rossi ne lève pas la tête

La crise du pilote italien vétéran Valentino Rossi (Yamaha), 42 ans et avec neuf titres mondiaux, est toujours d’actualité, car hier, dans un horrible « quali », le « Docteur » n’a pas pu, non seulement entrer dans les premiers rangs, comme il l’a fait, il le fait. maintenant sept jours dans le sillage de son ami ‘Pecco’ Bagnaia (‘Vale’ a commencé quatrième du GP du Qatar, qui a ouvert la saison), mais n’a pu que battre Lorenzo Salvadori, Pilote d’essai Suzuki. Rossi sera publié aujourd’hui avant-dernier.

De son côté, la première ligne de départ Moto3 sera menée par le vainqueur de dimanche dernier, Jaume Masia (KTM, 2,05,913 minutes), suivi de Jeremy Alcoba (Honda) et Gabriel Rodrigo (Honda), tandis qu’en Moto2, le puissant Sam Lowes (Kalex, 1.59.055) est revenu au « pôle » et partagera la première ligne avec Rémy Gardner (Kalex) et Marco Bezzecchi (Kalex).