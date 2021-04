Rockfield Film avec Robert Plant, Liam Gallagher, More, pour un déploiement numérique

Un documentaire sur le célèbre studio d’enregistrement gallois Rockfield, qui a fait ses débuts au Royaume-Uni l’année dernière, sortira numériquement le 14 mai. Rockfield: The Studio on the Farm propose des interviews sur les aventures du studio résidentiel avec Robert Plant, Sabbat noir, Liam Gallagher, Coldplay, Esprits simples, Hawkwind et autres.

Le film présente également de nombreuses images d’archives d’enregistrement et d’activités récréatives sur le site de la ferme par reine, les Stone Roses, Manic Street Preachers, et plus encore. Rockfield est particulièrement connu comme l’endroit où Queen a travaillé à la fois sur “Bohemian Rhapsody” et sur l’album Une nuit à l’opéra, déménageant là-bas après avoir commencé le suivi dans un autre studio résidentiel, Ridge Farm dans le West Sussex, en Angleterre.

Le film Rockfield est réalisé par Hannah Berryman, qui a supervisé l’an dernier la production acclamée de BBC Films Miss World 1970: Beauty Queens and Bedlam. Son Rockfield: The Studio on the Farm sera disponible en tant que version Watch Now @ Home directement destinée aux consommateurs, avant de passer sur d’autres plates-formes.

Le documentaire a été diffusé pour la première fois au Royaume-Uni sur BBC Two en juillet 2020, puis à nouveau pendant la période de Noël. À travers des archives, des animations et des entretiens personnels, il raconte comment les frères Kingsley et Charles Ward ont réalisé leur rêve de construire un studio d’enregistrement dans un grenier de ferme sur leur ferme familiale, dans la campagne galloise. Rockfield porte le titre du village du Monmouthshire, qui porte bien son nom.

Ozzy Osbourne dit dans le film sur le temps de Black Sabbath à Rockfield: «Aller de Birmingham à Monmouth était une aventure. Vous ne comprenez pas, nous n’étions jamais allés dans un studio, nous n’étions jamais allés dans une ferme! Le séjour de Gallagher d’Oasis là-bas pour enregistrer (What’s The Story) Morning Glory?: «Vous avez vécu là-bas et vous n’avez pas quitté le studio avant d’avoir terminé votre album. C’est comme la maison de Big Brother, sans rien dire, mais avec des airs.

Comme le décrit la publicité du film, «les animaux ont été expulsés des granges et les musiciens ont été transférés dans la chambre d’amis de Nan. Par inadvertance, ils avaient lancé le premier studio d’enregistrement résidentiel indépendant au monde: Rockfield. »

Dit Berryman: «D’une certaine manière, le film parlait de la dynamique de groupe, de l’intensité et de la nature« make or break »de l’enregistrement résidentiel, quelque chose qui avec la technologie est en déclin. Cette intensité a presque brisé certains groupes, mais elle a également produit des morceaux qui ont résisté à l’épreuve du temps, et peut-être pouvez-vous entendre tout ce qui s’est passé dans cette ferme isolée dans cette musique, le plaisir et la douleur.

En savoir plus sur le documentaire et le précommander sur le site dédié.