ROCKI lance un fonds de secours aux artistes de 1 000 001 $ pour les artistes touchés par COVID-19

ROCKI est le plus grand service de musique NFT et de streaming au monde sur Binance Smart Chain avec un écosystème de paiements numériques intégré – créant l’industrie de la musique de demain.

L’article suivant provient de ROCKI, un fier partenaire de DMN.

ROCKI, avec le soutien supplémentaire de 1001 Tracklists, vient de lancer un fonds de secours aux artistes de 1 000 001 $ au profit des artistes touchés par la pandémie de Covid-19. Suite à l’engagement de 1001 Tracklist envers leur initiative Future of Dance, le fonds réserve au moins 50 % aux artistes traditionnellement sous-représentés, y compris les femmes, les artistes LGBTIQA+ et BIPOC. En aidant ces personnes des quatre coins du monde à briller sur les plus grandes scènes et pistes de danse, nous continuons à défendre les piliers de notre culture de la dance music : l’amour, l’unité et la diversité.

L’Artist Relief Fund, auquel tout musicien indépendant peut postuler jusqu’à fin 2021, est une idée originale du fondateur et PDG de ROCKI, Bjorn Niclas. Entrepreneur en série de la technologie musicale, il est un champion du changement positif au sein de l’industrie de la musique depuis des décennies.

« Mettre en place ce fonds de secours aux artistes a été un projet passionnant pour moi. La pandémie a gravement touché un nombre écrasant d’amis artistes à travers le monde. Ils ont perdu les événements en direct qui constituent leur principale source de revenus (souvent jusqu’à 95 % de leurs revenus totaux en tant qu’artistes) », explique Niclas. Il pense que cette nouvelle initiative aidera même les minorités traditionnellement sous-représentées à jouer un rôle crucial dans le façonnement de la scène musicale de demain.

Le Artist Relief Fund est conçu pour aider les artistes indépendants à apprendre à utiliser les NFT afin de vendre leurs chansons inédites en tant que musique de collection sur la blockchain. Il couvre les coûts de frappe associés et comprend des webinaires gratuits avec nos partenaires et artistes majeurs, partageant des conseils et une expertise sur la façon de tirer parti des opportunités élargies disponibles dans cette ère post-pandémique incertaine.

Comme l’ont noté les magazines Rolling Stone et Forbes, ROCKI met de l’argent dans les poches de ceux qui ont réellement travaillé. Pour voir comment, visitez ROCKI.app aujourd’hui et découvrez à quel point la plate-forme change vraiment la donne. Le soulagement est à portée de clic.