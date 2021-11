Rockmond Dunbar est parti le 9-1-1 après avoir volé des scènes du drame populaire de Fox pendant plus de quatre saisons.

Selon Deadline, le rôle de l’acteur de longue date a été supprimé de l’épisode de lundi soir de cette semaine en raison de nouveaux protocoles de coronavirus institués par la 20e télévision de Disney TV Studios. Le studio a demandé que tous les acteurs soient vaccinés.

L’acteur Rockmond Dunbar assiste à un événement médiatique pour le « 9-1-1 » de Fox au Saban Media Center à North Hollywood en 2018. (Photo : Allen Berezovsky/.)

Le rapport indique que Dunbar a demandé une exemption médicale et religieuse pour se faire vacciner. Les deux ont été refusés par Disney.

Le journaliste de Deadline, Nellie Andreeva, note que ses sources affirment qu’elles ne croient pas que Dunbar soit un « anti-vaxxer » mais qu’elles ont simplement « refusé de se conformer » au mandat tel qu’il est présenté.

L’acteur a publié mardi l’article de Deadline sur sa page Twitter.

Malheureusement, presque tous les ensembles nécessitent des vaccinations. En gros, vous venez de dire au revoir à votre carrière pour un tir qui sera finalement imposé à l’échelle mondiale. Vous ne pourrez pas quitter les États-Unis pour parcourir le travail ailleurs. SMH, votre talent va nous manquer – Christina Barden (@TinaBarden2277) 16 novembre 2021

Dans une déclaration au média de divertissement, Dunbar a écrit: «J’ai demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi et mon employeur a malheureusement refusé. Mes croyances sincères et mes antécédents médicaux privés sont des aspects très intimes et personnels de ma vie dont je ne discute pas publiquement et que je n’ai aucune envie de commencer maintenant. Je suis acteur dans cette entreprise depuis 30 ans, mais mes plus grands rôles sont en tant que mari et père de nos 4 jeunes enfants. En tant qu’homme qui marche dans la foi, j’attends avec impatience ce que l’avenir nous réserve.

Dunbar a poursuivi en disant: « J’ai apprécié les 5 dernières saisons avec cette distribution et cette équipe merveilleuses et je chérirai le temps que j’ai eu la chance de passer avec cette série et je souhaite à tout le monde le meilleur. »

Dans un communiqué, un porte-parole de 20th Television a déclaré que les responsables de la société Deadline « prenaient très au sérieux la santé et la sécurité de tous nos employés et avaient mis en place un processus de confirmation de vaccination obligatoire pour ceux qui travaillent dans la zone A sur nos productions. Afin d’assurer un lieu de travail plus sûr pour tous, le personnel de la zone A qui ne confirme pas son statut vaccinal et ne répond pas aux critères d’exemption ne pourra pas travailler.

Le 9-1-1, Dunbar, qui fait partie de l’émission depuis le début, a joué Michael Grant, un homme marié à Angela Bassett’personnage de s, Athéna. Au cours de la première saison, Grant est devenu gay et lui et Athena ont divorcé.

En terminant son rôle, Grant dit à Athena qu’il envisage de rejoindre son petit ami, David, lors d’un voyage de secours en Haïti. Son départ s’est terminé par un montage émotionnel.

Selon le reportage de Deadline, Dunbar entretient une relation étroite avec le producteur exécutif Tim Minéar, co-créateur et showrunner du 9-1-1. Ses producteurs ont laissé le scénario de son personnage ouvert, laissant place à un éventuel retour de l’acteur.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !