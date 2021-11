Rockmond Dunbar est OUT en tant que membre original de la distribution sur « 9-1-1 » … et tout cela à cause du mandat de vaccin COVID-19 de l’émission télévisée.

Rockmond, qui joue Michael Grant dans le drame FOX, a vu son personnage soudainement radié dans l’épisode de cette semaine.

Produite par Disney TV Studios 20th Television, l’émission exigerait que tous les acteurs soient vaccinés contre le coronavirus … et Rockmond s’est vu refuser les exemptions de vaccin.

Rockmond a expliqué son départ dans une déclaration à Deadline, déclarant … « J’ai demandé des accommodements religieux et médicaux conformément à la loi et mon employeur m’a malheureusement refusé. »

Il ajoute… « Mes convictions sincères et mes antécédents médicaux privés sont des aspects très intimes et personnels de ma vie dont je ne discute pas publiquement et que je n’ai aucune envie de commencer maintenant. »

Rockmond a également déclaré au point de vente alors qu’il appréciait ses 5 saisons sur « 9-1-1 », son rôle d’acteur vient en deuxième position après son rôle de mari et de père de ses 4 enfants, et il attend avec impatience la prochaine étape pour lui et souhaite à tout le monde le spectacle le meilleur.

RD n’est pas le seul à Hollywood à perdre du travail à cause des mandats de vaccination… Glaçon passé un Rôle au cinéma à 9 millions de dollars, tournage à Hawaï avec Jack Black parce qu’il ne voulait pas se faire vaxxer.