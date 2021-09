Rocksmith+ a été reporté à 2022

Ubisoft a retardé Forgeron+ à l’année prochaine.

Initialement prévu pour sortir cet été, le retard a été annoncé hier via Twitter et le site officiel.

Selon Ubisoft, le titre a besoin de plus de temps pour que l’équipe fournisse un service d’apprentissage approprié.

“Pour nous assurer de fournir le meilleur service d’apprentissage de la guitare, nous avons décidé de reporter Rocksmith+ à 2022”, lit-on dans l’annonce.

“Nous sommes convaincus que ce nouveau plan de sortie nous donnera le temps d’offrir une expérience fluide à tous les amateurs de guitare et de basse.”

Ubisoft a déclaré qu’il profiterait de l’occasion pour intégrer les commentaires des utilisateurs de la version bêta fermée du PC qui s’est tenue en juin et juillet.

Initialement ciblé pour un lancement à l’été 2021 sur PC, Ubisoft a déclaré qu’il n’avait pas fixé de date fixe car il souhaitait avoir la flexibilité de réagir aux commentaires et d’ajuster les délais de sortie en conséquence.

“Nous comprenons que ce retard est décevant”, a ajouté le producteur principal Arthur von Nagel dans un journal de développeur.

«Notre décision découle d’un engagement envers la qualité d’abord et d’un désir de répondre aux attentes élevées de notre communauté et de nous-mêmes. Chaque joueur de Rocksmith+ mérite de trouver facilement la musique qui vous intéresse, de ressentir un sentiment de croissance et de maîtrise de votre instrument et d’avoir confiance que les notes que vous jouez sont entendues de manière juste et précise.

Beaucoup de travail a été consacré à Rocksmith+ depuis la fin de la version bêta en juillet, a déclaré von Nagel. Avec les retours bêta alignés sur les priorités de développement précédemment décrites, l’équipe souhaite apporter de « grandes améliorations » au jeu. Cela se présentera sous la forme d’une bibliothèque de chansons étendue, d’entrées audio et de détection de notes, de progression et d’éducation, d’interface utilisateur, de recherche et de découverte de contenu.

Avec les chansons, il n’y en avait que 500 disponibles pendant la version bêta, mais l’équipe s’engage à « offrir des milliers et des milliers de chansons », et ce n’est que le début.

L’équipe promet également que plus d’arrangements de basse que ce qui était inclus dans la version bêta seront ajoutés. En fait, des centaines de nouveaux arrangements de basse ont été ajoutés depuis lors.

Vous pouvez lire le reste des modifications apportées au titre ou ajoutées depuis la version bêta via le dernier blog de développement.

Rocksmith+ a été annoncé en juin et il s’agit d’un service d’abonnement qui promet de vous donner accès à « plus de musique que jamais auparavant », y compris de nombreux sous-genres.

Une fois Rocksmith + sorti, il sera disponible pour 14,99 $ pour un abonnement d’un mois, 39,99 $ pour un abonnement de 3 mois et 99,99 $ pour un abonnement de 12 mois.

Il sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5. Il utilisera également votre téléphone iOS ou Android comme microphone pour capter votre guitare et votre basse en temps réel.