Rockstar Energy Drink : relance en Espagne par DJ Wade, Alpha Sniper et Dj Mariio

La marque de boisson énergisante Boisson énergisante Rockstar, fondée en 2001 et rachetée par la multinationale PepsiCo en 2020, célèbre sa relance en Espagne en lançant une campagne composée de deux pièces qui saluent l’effort et la détermination de deux groupes : les livreurs de repas à domicile et les gamers ou joueurs de jeux vidéo. L’objectif de sa campagne, dont le nom est rassemblé sous le concept de “You are the star”, est de reconnaître et d’honorer la passion et le travail des deux groupes, que la marque reconnaît comme des travailleurs acharnés.

La première pièce montre la journée de travail intense d’un livreur de nourriture, qu’il parvient à surmonter avec succès grâce à Rockstar. La seconde met en scène un jeune joueur qui remporte une victoire dans son jeu vidéo grâce au regain d’énergie apporté par la boisson.

Territoires du jeu et de la musique

S’appuyant sur des données collectées au travers d’entretiens exhaustifs auprès de plus de 3 000 consommateurs à travers le monde, « You are the star » vise à toucher son public cible à travers les réseaux sociaux et les territoires du jeu et de la musique. De même, la marque complétera sa campagne en proposant des échantillons gratuits à grande échelle ainsi qu’à travers diverses actions dans les points de vente. Rockstar lance également de nouveaux designs d’emballage, qui présentent une version modernisée du logo emblématique de la star.

Ambassadeurs

Tout au long de 2021, Rockstar disposera d’un excellent casting d’ambassadeurs qui lui permettront d’amplifier son hommage à ceux qui travaillent dur au quotidien par leur authenticité et leur esprit entrepreneurial, les mêmes valeurs que la marque reflète. Parmi eux se trouvent DJ Wade, Alpha Sniper, Dj Mariio et certains des équipements Dux Gaming.

Vous pouvez voir les deux morceaux de la campagne “You are the star” ici : Delivery, Gamer.

rockstarenergy.com