Rockstar Games présente ses excuses pour la trilogie GTA

Rockstar Games a pris le temps de s’excuser auprès des fans pour l’état de la trilogie GTA.

Ce n’est un secret pour personne que les fans ne sont pas satisfaits de l’état du remaster de GTA Trilogy. Rockstar sait que les choses ne sont pas à la hauteur non plus et a finalement parlé des problèmes techniques qui affligent la trilogie GTA.

« Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux », a déclaré Rockstar dans un communiqué. « La série Grand Theft Auto – et les jeux qui composent cette trilogie emblématique – sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état qui répond à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent.

Rockstar a ensuite ajouté que grâce aux mises à jour et aux correctifs, la trilogie GTA atteindra un niveau de qualité que ces jeux méritent – ​​bien qu’il n’y ait pas encore de date pour la première mise à jour du titre. Étant donné à quel point cette version a été désastreuse, en particulier sur PC, un retard aurait peut-être évité tout ce gâchis.

Une mise à jour concernant les problèmes techniques inattendus avec Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. https://t.co/YP4pkOLQmG pic.twitter.com/AsfYPuMI0d – Rockstar Games (@RockstarGames) 19 novembre 2021

Pour aider à dédommager les propriétaires de PC de la trilogie GTA, Rockstar a remis les versions PC classiques de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas sur le Rockstar Games Launcher sous forme de bundle. Quiconque achètera la trilogie GTA d’ici le 30 juin 2022, obtiendra également les versions classiques gratuitement !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

