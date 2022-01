Rockstar Games se souvient soudainement de la série Midnight Club

Image : Jeux Rockstar

Lors d’un appel aux investisseurs plus tôt dans la journée, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive (la société mère de Rockstar Games) a répertorié certaines des franchises les plus populaires et les plus réussies de l’éditeur. Et c’est lors de cette rencontre que Take-Two et Rockstar Games se sont apparemment souvenus de l’existence de la franchise Midnight Club. Cela fait plus d’une décennie depuis le dernier jeu de la série, il est donc facile de supposer que les sociétés l’ont simplement oublié.

Cette chute de nom a été repérée par l’IGN. Mais juste un instant ! Avant que vous ne soyez trop excité, au-delà de la mention rapide et du logo Midnight Club apparaissant dans certaines diapositives pour les investisseurs, il n’y avait aucune nouvelle réelle sur un nouveau jeu de la série de courses de rue, ou même juste une collection remasterisée. Mais étant donné que 13 ans se sont écoulés depuis le Midnight Club LA de 2008, le simple fait d’entendre le nom de la franchise en 2022 semble surprenant.

Cette confirmation que Rockstar Games est en fait plus qu’une simple usine GTA fait suite à une présentation aux investisseurs en août où Take-Two a essayé de vanter une liste «diverse» de jeux comprenant GTA V, GTA Online et… euh la série GTA. Comme notre histoire précédente l’a noté, cette présentation incluait des mentions très mineures de Midnight Club et de Max Payne sur une diapositive aléatoire. Mais le nom déposé aujourd’hui par Zelnick semble être la première fois depuis longtemps que quelqu’un ayant du pouvoir à l’intérieur de Take-Two ou de Rockstar a publiquement parlé de Midnight Club au cours de la dernière décennie.

A noter que lors de cette présentation d’aujourd’hui, Take-Two a également annoncé l’acquisition de la société de jeux mobiles Zynga. Si l’acquisition pour 12,7 milliards de dollars du créateur de FarmVille se concrétise, ce sera la plus grosse vente de l’histoire du jeu vidéo. Et il se trouve que la diapositive sur laquelle le logo du Midnight Club est apparu aujourd’hui montrait Take-Two IP qui pourrait être transformé en jeux mobiles à succès.

Oui, cela signifie que Midnight Club pourrait bien revenir en tant que jeu iPhone ou quelque chose du genre. Et bien que je n’aie rien contre les jeux mobiles – en fait, j’y joue fréquemment – ce serait décevant si la franchise de course amusante n’obtenait jamais une autre sortie console/PC à gros budget en faveur d’une application mobile gratuite ou similaire. . J’imagine que beaucoup de fans de longue date du Midnight Club ne seront pas très heureux si cela finit par arriver. Bien sûr, compte tenu de la faiblesse des remasters de GTA Trilogy, je doute que de nombreux fans réclament également des jeux Midnight Club remasterisés.

Indépendamment de ce que l’avenir nous réserve, au moins nous savons avec certitude que Take-Two et Rockstar Games savent toujours que Midnight Club existe. C’est quelque chose. Quant aux fans de Bully, eh bien… 🤷