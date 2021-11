Rockstar grièvement blessée après avoir été écrasée par un cambrioleur

Corey Dill, membre du groupe de rock indépendant Brother Moses, continue de se remettre après avoir été blessé lors d’un cambriolage au Texas en octobre. Dill a été hospitalisé pendant des semaines après avoir été écrasé par les suspects qui ont volé le véhicule de tournée du groupe, le laissant grièvement blessé.

L’incident s’est produit dans la nuit du 19 octobre lorsque Dill et ses compagnons de groupe retournaient à Deep Ellum Art Co. après une pause dîner avant leur spectacle lorsqu’ils ont aperçu quelqu’un quittant leur véhicule, a déclaré le chanteur du groupe, James Lockhart, à ABC 8. Dill et ses compagnons de groupe ont commencé à poursuivre le suspect, Dill étant finalement tombé au sol. Le suspect a réussi à s’échapper dans une voiture de fuite, qui a écrasé Dill. Lockhart a déclaré: « Nous avons appris via des images de sécurité que le pneu arrière droit de ce camion a dépassé Corey en partant. »

« Je ne me souviens pas vraiment de quoi que ce soit après ça, comme si je l’avais attrapé ou essayé de le combattre », a déclaré Dill à News Nation USA. « Dans mon esprit, il est arrivé à la porte du passager alors qu’il se précipitait et c’est un peu la fin de ce dont je me souviens jusqu’à ce que je m’allonge sur le sol quelques instants plus tard. »

Dans un communiqué peu de temps après l’incident, Lockhart a déclaré que Dill avait subi une fracture du bassin, une fracture de la clavicule, « des dommages internes dans sa région pelvienne… de multiples fractures faciales à son os temporal, son nez, sous ses dents et il a écrasé sa cavité sinusale. » Il a été emmené au Baylor Medical Center, où il a subi plusieurs interventions chirurgicales, y compris une procédure pour installer un appareil orthopédique en métal. Il est resté à l’hôpital pendant 15 jours au total avant de sortir début novembre, bien que Dill ait déclaré qu’il avait encore des semaines de convalescence devant lui. Le musicien a déclaré qu’il devra subir de futures interventions chirurgicales ainsi qu’une rééducation avant de pouvoir marcher à nouveau.

Au milieu de la tragédie, une page GoFundMe a été créée pour aider à couvrir le coût des factures médicales importantes de Dill. La page a collecté près de 60 000 $ de son objectif de 100 000 $. Dill a déclaré à propos du soutien, « le soutien et tout l’amour que j’ai reçu étaient incroyables, surtout les premiers jours où je n’avais pas mon téléphone et ma femme lisait des choses comme des commentaires et des messages. J’ai trouvé cela très encourageant et édifiant. C’est incroyable de voir combien de personnes me soutiennent. »

Pour le moment, les suspects sont toujours en fuite. Des caméras de surveillance ont capturé des images des suspects impliqués dans le vol ainsi que du véhicule dans lequel ils sont partis, un GMC Sierra noir. La police enquête toujours sur l’incident.