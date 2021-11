Rockstar remet en ligne la version PC de la trilogie Grand Theft Auto

La version PC de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est à nouveau disponible.

C’est selon le compte Twitter du support Rockstar, qui a déclaré que ce titre pouvait désormais être joué et acheté via le Rockstar Game Launcher. La firme s’est excusée pour les utilisateurs n’ayant pas la possibilité de jouer à ce titre.

Grand Theft Auto: The Trilogy a été lancé le 11 novembre, mais la version PC n’a été retirée que deux jours plus tard, une fois qu’il est devenu évident que certains fichiers avaient été involontairement inclus dans cette version. Par exemple, les dataminers ont trouvé de la musique cachée dans le code de la version pour des morceaux dont les licences avaient expiré depuis longtemps mais n’étaient pas disponibles dans le jeu grâce à un script. Il y avait aussi du code non compilé avec les commentaires des développeurs.

Cela faisait apparemment partie d’une longue période d’arrêt pendant que Rockstar travaillait sur son Game Launcher.

« Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée », a déclaré Rockstar.

« Nous travaillons également à améliorer et à mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur patience pendant que nous résolvons ces problèmes. »

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition rassemble Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72646/rockstar-puts-pc-version-of-grand-theft-auto-trilogy-back-online/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));