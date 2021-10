Rockstar remplace le drapeau confédéré de GTA Trilogy dans Remaster

Tommy rencontre Phil vers la fin de Grand Theft Auto : Vice City. Capture d’écran : Rockstar Games / EJrM FILMS / Kotaku

Le remasterisé Grand Theft Auto: Trilogy semble laisser le drapeau confédéré derrière lui sur la base de sa récente bande-annonce. Révélée la semaine dernière, la séquence offre un bref aperçu du marchand d’armes Phil Cassidy, mais cette fois sans le symbole de l’esclavage du Sud sur sa chemise.

Cassidy, un personnage récurrent de GTA, n’est visible qu’une fraction de seconde dans la nouvelle bande-annonce, mais à 0:34, vous pouvez clairement le voir arborer un t-shirt noir avec un crâne sur le devant au lieu de son drapeau confédéré habituel. On ne sait pas si cela signifie que toutes les représentations du drapeau confédéré ont été supprimées des remasters, bien qu’il semble peu probable que Rockstar Games fasse cette modification uniquement pour la bande-annonce.

Phil Cassidy dans la version originale de GTA: Vice City (à gauche) par rapport à la façon dont il apparaît dans le remaster (à droite). Capture d’écran : Rockstar / Kotaku

Le studio n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Fanatique des armes à feu et ivre, Cassidy apparaît dans GTA III, Vice City, Liberty City Stories et Vice City Stories. Vice City est l’endroit où il est le plus en évidence, cependant, et c’est le seul jeu dans lequel il porte le drapeau confédéré sur ses vêtements. Au cours des jeux, Cassidy perd l’un de ses bras lorsqu’une de ses bombes au clair de lune explose accidentellement, et c’est généralement un connard, donc ce n’est pas exactement une approbation du symbole.

G/O Media peut toucher une commission

Le drapeau confédéré, longtemps un symbole des États du Sud déclenchant une guerre civile sanglante pour la défense de l’esclavage, a récemment fait l’objet d’un examen minutieux alors que de plus en plus de Blancs réalisent à quel point il est raciste. Apple a supprimé les jeux qui le présentaient de l’App Store en 2015. L’année dernière, Twitch a interdit au drapeau confédéré d’apparaître n’importe où sur sa plate-forme de streaming.

Il est également devenu de plus en plus courant pour les studios de supprimer d’autres contenus offensants des jeux avant de les rééditer. Ce mois-ci, Capcom a supprimé les commentaires suggestifs et upskirting de sa nouvelle version VR de Resident Evil 4, bien que la version originale du jeu soit toujours disponible sur Steam. Dans le cas de Rockstar, GTA III, Vice City et San Andreas ont été retirés de la vente avant l’arrivée de la trilogie le 11 novembre.