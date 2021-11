Rockstar s’excuse pour la trilogie GTA brisée avec des jeux gratuits

Image : Jeux Rockstar / Kotaku

Aujourd’hui, Rockstar Games a publié une déclaration dans laquelle l’éditeur s’excuse pour les divers problèmes techniques et visuels que les joueurs ont documentés dans le récent Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. Plus important encore, Rockstar promet des mises à jour pour résoudre ces problèmes. L’éditeur a également annoncé qu’il ramènera les versions classiques précédemment supprimées de la trilogie GTA sur PC via son propre Rockstar Store et que les propriétaires des jeux remasterisés obtiendront gratuitement ces titres GTA classiques de retour.

La trilogie GTA remasterisée a été lancée le 11 novembre et peu de temps après, les médias sociaux ont été remplis de plaintes de joueurs qui ont découvert du brouillard manquant, de la pluie brisée, des modèles de personnages laids, des problèmes nouveaux et anciens, etc. Les jeux sont également susceptibles de planter et sur Switch, les joueurs ont signalé des performances et une stabilité médiocres.

« La série Grand Theft Auto – et les jeux qui composent cette trilogie emblématique – sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier », a expliqué Rockstar dans sa déclaration. « Les versions mises à jour de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état qui répond à nos propres normes de qualité, ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent. »

«Nous avons des plans en cours pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à l’avenir. Avec chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu’ils méritent d’être.

Pour apparemment compenser le lancement bâclé et les jeux buggés, Rockstar a annoncé qu’il ramène les versions classiques de GTA III, Vice City et San Andreas via son propre Rockstar Games Store.

Selon l’éditeur, ces jeux classiques reviendront bientôt dans un bundle et tous ceux qui possèdent la nouvelle trilogie remasterisée sur PC via la boutique de Rockstar recevront automatiquement ces jeux classiques gratuitement. Cet accord se poursuivra jusqu’en juin 2022. En octobre, Rockstar a retiré les versions originales de ces jeux GTA populaires des vitrines numériques avec peu d’avertissement.

Il convient de noter que ces nouvelles versions du jeu, construites à l’aide du moteur Unreal, ont été développées par Grove Street Games, et non par Rockstar. Dans sa déclaration, Rockstar a demandé à ses fans d’arrêter de harceler les développeurs derrière ces nouveaux remasters.

Dans sa déclaration, Rockstar a également déclaré qu’une nouvelle mise à jour de la trilogie arrivera bientôt et « résoudre un certain nombre de problèmes » que les joueurs rencontrent avec la collection remasterisée.

Le lancement de ces jeux remasterisés a été un gâchis géant. Lorsque la trilogie a été lancée, les joueurs PC n’ont pas pu jouer aux titres remasterisés pendant des jours, car Rockstar a supprimé des fichiers qui n’étaient pas censés être dans le jeu. Beaucoup pensaient que ces fichiers pouvaient être un tas de chansons pour lesquelles Rockstar n’avait plus les licences mais qui traînaient toujours dans les actifs de la collection remasterisée. Rockstar n’a pas confirmé ce qui a été supprimé ni pourquoi depuis le retour de ces jeux sur PC après le retard.