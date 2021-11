Rockstar s’excuse pour les problèmes de la trilogie GTA, la première de plusieurs mises à jour attendues dans les «jours à venir»

Image: Rockstar

Rockstar est une entreprise qui, pour la plupart, a connu un succès presque constant et des ventes extraordinaires. Comme vous le savez sans doute, le récent lancement de Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive a rencontré de nombreuses critiques, qui auront sans aucun doute été meurtrières pour Rockstar et l’équipe de développement de Grove Street Games.

Rockstar a maintenant publié une « note de l’équipe de Rockstar Games » abordant les critiques et s’excusant pour les problèmes du projet. Cela suggère qu’il y aura une feuille de route de plusieurs mises à jour pour amener les jeux à un niveau de qualité supérieur, la première étant attendue dans les prochains jours pour « toutes les versions » du jeu.

Tout d’abord, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux.

La série Grand Theft Auto – et les jeux qui composent cette trilogie emblématique – sont aussi spéciaux pour nous que nous savons qu’ils le sont pour les fans du monde entier. Les versions mises à jour de ces jeux classiques n’ont pas été lancées dans un état répondant à nos propres normes de qualité ou aux normes auxquelles nos fans s’attendent.

Nous avons des plans en cours pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à l’avenir. Avec chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu’ils méritent d’être.

Une nouvelle mise à jour du titre est en cours dans les prochains jours pour toutes les versions de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition qui résoudra un certain nombre de problèmes. Nous mettrons à jour tout le monde dès qu’il sera en ligne.

Espérons que le premier patch résoudra certains des pires problèmes, tels que les plantages de jeu, les échecs de la progression des missions et peut-être l’effet « pluie » profondément impopulaire, mais nous verrons ce que les notes de patch révèlent. En ce qui concerne la version Switch, nous avons été très critiques quant à ses performances lors de notre examen, tandis que l’analyse initiale de Digital Foundry décrivait le port Switch comme «un gros gâchis».

La mise à jour de Rockstar revient également dans une certaine mesure sur la suppression précédente des versions originales du jeu. Les versions PC originales seront de retour en vente sur le Rockstar Store sous forme de pack, et ceux qui possèdent la trilogie remasterisée via le lanceur de ce magasin recevront le pack gratuitement (jusqu’au 30 juin 2022). Cependant, rien ne suggère que les versions originales seront de retour en vente sur d’autres vitrines.

De plus, Rockstar a demandé aux joueurs de rester courtois et constructifs dans leurs commentaires, car cela souligne que les membres de l’équipe de développement ont été harcelés en ligne.

En attendant, cela nous fait mal de mentionner que nous entendons des rapports de membres des équipes de développement harcelés sur les réseaux sociaux. Nous demandons à notre communauté de bien vouloir maintenir un discours respectueux et civil autour de cette version alors que nous travaillons sur ces problèmes.

Il sera intéressant de voir comment se déroule la première mise à jour, même si, bien sûr, des améliorations plus substantielles nécessiteront probablement plus de travail et de temps. En espérant que la version Switch reçoive un coup de pouce majeur dans les jours et semaines à venir.