Rockstar s’excuse pour l’état de GTA: Trilogy – The Definitive Edition, a des plans en cours pour résoudre les problèmes

Rockstar Games a fourni une mise à jour concernant les problèmes techniques avec GTA : La trilogie – L’édition définitive, et s’est excusé auprès de ceux qui ont rencontré des problèmes avec les jeux.

Selon une déclaration de Rockstar, les jeux ne sont pas sortis dans un état répondant à ses propres normes de qualité ou aux normes auxquelles les fans s’attendent.

Le studio a déclaré qu’il avait des « plans en cours » pour résoudre les problèmes techniques et améliorer chaque jeu à l’avenir avec des mises à jour planifiées qui aideront les jeux « à atteindre le niveau de qualité qu’ils méritent d’être ».

Une nouvelle mise à jour du titre est en cours dans les prochains jours pour toutes les versions de la trilogie, et elle résoudra un certain nombre de problèmes.

Cela dit, Rockstar prévoit de rendre également les versions classiques précédentes des jeux disponibles sur le Rockstar Store. Ceux-ci seront publiés « sous peu » sous forme de bundle. De plus, toute personne ayant acheté GTA: The Trilogy – Definitive Edition pour PC jusqu’au 30 juin 2022 se verra remettre les versions classiques gratuitement. Ils apparaîtront dans votre bibliothèque Rockstar dès leur retour dans la boutique.

La sortie de la trilogie a été mouvementée. Tout d’abord, la version PC du jeu a été retirée du Rockstar Store et le lanceur s’est déconnecté en raison de cette version contenant des fichiers qui ont été involontairement laissés par le studio de développement.

Ceux-ci comprenaient des morceaux de musique qui n’étaient pas censés être inclus dans la version, des notes de développeur et le tristement célèbre mini-jeu Hot Coffee. Le jeu a finalement été rendu au magasin et le lanceur est revenu en ligne.

Mais tout ne s’est pas bien passé avec les versions de la console non plus.

Outre les fichiers restants, les joueurs ont signalé des problèmes de performances, des bogues, des erreurs, des fautes d’orthographe et de grammaire, et bien plus encore.

Espérons que tous les problèmes puissent être résolus et que les jeux s’en accommoderont mieux.