Rocksteady révèle le gameplay de Suicide Squad aux Game Awards

Capture d’écran : Rocksteady

Il n’y a peut-être pas Margot Robbie, mais le prochain match de Suicide Squad de Rocksteady a fait une démonstration assez impressionnante lors du défi publicitaire de trois heures de Geoff Keighley ce soir.

Suicide Squad: Kill the Justice League ressemble à Arkham rencontre Borderlands, un désordre chaotique de jeu de tir surpuissant mettant en vedette certains des anti-héros les plus volatils de DC Comics. Si cette nouvelle séquence a quelque chose à voir, attendez-vous à beaucoup de jurons, de plaisanteries énervées et de décors destructeurs alors que Suicide Squad sauve une immense métropole à monde ouvert à sa manière.

Basé sur la longue série DC Comics du même nom, Suicide Squad : Kill the Justice League concerne un groupe de super-vilains incarcérés qui ont été enrôlés par le gouvernement des États-Unis pour entreprendre des missions considérées comme trop dangereuses ou trop controversées pour une approche normale. En échange, l’équipe recevra des peines commuées. Avec la majeure partie du monde sous le contrôle de Brainiac, Superman et The Flash inclus, c’est aux cinglés Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark de sauver la situation.

Suicide Squad: Kill the Justice League se déroule apparemment dans le même univers que la très populaire série Arkham de Rocksteady, évitant la structure solo de cette franchise précédente axée sur Batman pour un gameplay coopératif à quatre joueurs. Bien sûr, vous êtes totalement capable de jouer seul, en basculant entre les membres de Suicide Squad tandis que les autres sont contrôlés par le processeur, mais il semble que vous en aurez pour votre argent en réunissant des amis et en tuant la Justice League ensemble .

« Le jeu est un hybride de l’expérience de Rocksteady pour donner vie à des personnages comme Batman combiné à un jeu de tir vraiment puissant et impressionnant », a déclaré le directeur créatif Sefton Hill aux participants de DC FanDome après la révélation de Suicide Squad en août 2020. « Chaque [character] a un ensemble de mouvements plus riche, plus de choses que vous pouvez faire et plus de compétences nécessaires pour les maîtriser que vous n’en aviez même avec Batman. Il s’agit vraiment de créer tout un éventail de possibilités que le joueur peut utiliser.

Alors que plus récemment, l’accent a été mis sur les abus commis dans des sociétés comme Activision Blizzard, Riot Games et Ubsioft plus récemment, Rocksteady a dû faire son propre bilan l’année dernière lorsqu’une lettre décrivant l’inaction des dirigeants face au harcèlement sexuel au sein du studio londonien a été rendue publique par The Gardien. Le document, qui a été signé par 10 employées et remis aux patrons de Rocksteady en novembre 2018, détaille les comportements inappropriés tels que l’utilisation d’insultes transgenres, les commentaires sexuels désobligeants d’hommes à l’encontre de collègues féminines et les avances non désirées.

Peu de temps après la publication du rapport, Rocksteady a contesté l’argument selon lequel il n’avait pas fait assez pour réprimer ce comportement, déclarant : « [W]ous avons rencontré tout notre personnel féminin, nous avons écouté et nous avons traité les problèmes soulevés. Le studio a également embauché un « tiers indépendant » pour parler avec les employés de tout ce qu’ils aimeraient faire part de leurs expériences au sein de l’entreprise. Enfin, une deuxième lettre affirmant cette série d’événements a été publiée par Rocksteady, qui a affirmé qu’elle provenait « non sollicitée » de plusieurs des femmes qui ont signé la première.

« Je dirais que 97 % – 98 % des développeurs [at Rocksteady] sont des gens incroyables », a déclaré l’employée de Rocksteady qui a mis au jour la lettre originale au Guardian à l’époque, « et c’est tellement injuste que cela leur tombe dessus parce que quelques personnes n’ont pas été gérées correctement.

Suicide Squad: Kill the Justice League arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC l’année prochaine.