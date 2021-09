“Rocky III” a des liens importants avec le nouveau film de Naomi Watts et Frank Grillo

Rocky III est un film très emblématique que de nombreux fans ont regardé lors de sa sortie en 1982. Et maintenant, le film sera présenté dans un nouveau film mettant en vedette Naomi Watts et Frank Grillo. Lundi, Universal Pictures a annoncé que This is the Night sortira à Village East by Angelika à New York pour une sortie en salles exclusive d’une semaine à partir du vendredi 17 septembre. Il sera ensuite disponible en numérique partout le 21 septembre. .

Selon le synopsis, This is the Night se déroule en 1982, alors que tout Staten Island anticipe l’ouverture du film à succès, Rocky III, et une famille italo-américaine doit faire face à leurs plus grands défis, tout comme leur héros à l’écran le fait. Dans le fin, ils se rendent compte qu’il n’y a qu’une seule façon de vivre : comme s’il n’y avait pas de lendemain.” C’est la nuit également avec Lucius Hoyos (Heroes Reborn), Jonah Hauer-King (Little Women, Howards End), River Alexander (The Way Back), Chase Vacnin (The Little Rascals Save the Day) et Bobby Cannavale. James DeMonaco est le réalisateur/scénariste, et les producteurs exécutifs sont Watts et Kate Driver.

(Photo: images universelles)

“J’ai conçu ce film comme une lettre d’amour au cinéma. This is the Night est un projet passionné que j’attendais de réaliser”, a déclaré DeMonaco. “Une histoire basée dans ma ville natale de Staten Island, le film sert de message d’intérêt public : les films nous rassemblent, les gens, les familles. Il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour célébrer les films et la façon dont ils nous inspirent.”

“James a un vrai talent pour la narration prémonitoire, et travailler avec lui sur cette image – qui s’éloigne tellement de notre type habituel de collaborations sur la franchise The Purge – a été un départ amusant et enrichissant”, a déclaré le producteur Jason Blum. “Surtout maintenant, c’est un moment incontournable pour examiner la signification culturelle du cinéma en salle et nous rappeler pourquoi c’est si essentiel pour notre société.”

(Photo: images universelles)

Grillo n’est pas étranger à être dans des films ou des émissions qui ont un lien avec le sport. De 2014 à 2017, Grillo a joué dans la série Kingdom diffusée pour Audience Network. Il a joué le rôle d’Alvey Kulina, propriétaire du gm Navy St. où se trouve un combattant de MMA à la retraite. Il aide et entraîne des combattants avec son fils. Kingdom a été bien accueilli par les critiques, obtenant un score de 81% sur Rotten Tomatoes.