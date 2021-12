Rocky Inu (ROCKY) officiellement lancé sur Binance Smart Chain

Rocky Inu (ROCKY) est le dernier projet de mème crypto à venir sur Binance Smart Chain (BSC) après son lancement officiel le 28 novembre 2021. Le jeton du projet, qui est basé sur un mignon chiot Rocky Inu, écrasé en BSC pendant le levage. et a établi sa trajectoire de fusée vers la lune.

Team Rocky cherche à créer la pièce meme la plus saine chez BSC qui récompense les détenteurs et développe la communauté avec des incitations caritatives. Le projet Rocky Inu capitalise sur l’engouement autour des pièces mème inspirées de Shiba Inu pour créer un joyau à petite capitalisation avec un énorme potentiel de lancement lunaire.

ROCKY est soutenu par certains des influenceurs les plus populaires du monde de la cryptographie qui devraient aider le jeton sur le thème du chien à prendre son envol et à atterrir sur la lune.

La prévente Rocky Inu a été un énorme succès !

Le projet Rocky Inu a offert aux investisseurs potentiels la possibilité d’acheter des jetons ROCKY lors d’une prévente massive qui a eu lieu entre le 6 et le 28 novembre. La collecte de fonds, qui s’est déroulée sur le Pinksale Launchpad, a attiré plus de 2 500 contributeurs qui ont parié sur ROCKY pour devenir la pièce meme la plus populaire conçue pour un succès à long terme.

Rocky Inu a bloqué 85 % des liquidités de pré-vente chez Pancakeswap, garantissant que les sponsors du projet ne tenteront pas d’induire les investisseurs en erreur. De plus, 50% du jeton total est verrouillé avec un système Anti-Rug, qui montre à tout le monde que le projet est là pour le long terme.

Les investisseurs qui ont participé à la prévente peuvent réclamer leurs tokens sur Pinksale. Les amateurs de crypto à la recherche d’une pièce à petite capitalisation avec un potentiel de 1000x peuvent acheter ROCKY sur Pancakeswap en utilisant ce lien.

Le dernier bijou de BSC

Après avoir écrasé BSC lors de son lancement, Team Rocky peut désormais continuer à développer sa communauté et à lire les détenteurs de jetons.

Le projet met en œuvre des tokenomiques robustes qui ne facturent aucun frais sur toutes les transactions d’achat pour inciter à la tenure. Tous les détenteurs de jetons gagnent un revenu passif simplement en gardant ROCKY dans leur portefeuille ; ils peuvent s’asseoir et regarder le solde de leur portefeuille augmenter automatiquement.

Le protocole prélève des frais de 15% sur toutes les transactions sans achat, et 3% va à la réflexion automatique pour les détenteurs de jetons. 3% du montant de la taxe est brûlé pour maintenir l’état déflationniste de ROCKY.

Un autre 3% des frais facturés sur les transactions sans achat fournira une liquidité automatique dans le pool Rocky Inu, aidant à augmenter le prix plancher et à réduire la volatilité.

Les 6 % restants vont au portefeuille marketing pour permettre à Rocky Inu de développer sa communauté grâce à une campagne promotionnelle bien orchestrée. L’approche consistant à récompenser les détenteurs de pièces et à facturer des frais d’achat nuls fait de ROCKY un véritable joyau avec un potentiel 1000x que vous pouvez prospérer sur BSC en fonction de votre grande idée.

De plus, le processus de gravure qui retire périodiquement les jetons de la circulation aide la pièce à thème canin à réaliser son énorme potentiel de hausse.

À propos de Roky Inu

Les partisans de Rocky Inu se sont engagés à inspirer la confiance des investisseurs dans leur projet de mème brûlant. Pour ce faire, ils ont soumis leur code à un audit par InterFi Network, un leader de la sécurité des contrats intelligents. De plus, le projet est entièrement doxxé KYC pour encourager la transparence dans la communauté crypto.

Team Rocky vise à maintenir l’intérêt des utilisateurs grâce à des AMA régulières. Ils récompensent également les participants avec des cadeaux, aidant la communauté à grandir et à transformer ROCKY en le jeton le plus fantastique de BSC. Pour en savoir plus sur Rocky Inu, une économie mème qui valorise la communauté et la société, consultez les ressources ci-dessous :

Site Web | Télégramme | Twitter | Instagram