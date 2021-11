Rocky Inu (ROCKY) sortira le 28 novembre

Rocky Inu (ROCKY), un projet basé au Royaume-Uni, devrait être lancé le 28 novembre à 15h00 UTC. Le projet propose sa pièce sur le thème canin aux investisseurs en crypto dans sa prévente qui se déroulera du 6 au 28 novembre. La collecte de fonds est actuellement en direct sur le protocole décentralisé DeFi Launchpad Pinksale,

En seulement 48 heures après le lancement, l’événement de pré-vente a attiré plus de 100 contributeurs qui parient sur ROCKY pour faire une vague dans l’espace crypto. Les investisseurs anticipés peuvent acheter des jetons à un taux de prévente réduit (1 BNB = 60M ROCKY).

Les participants à la prévente de Rocky Inu détiendront une pièce déflationniste conçue pour un succès à long terme. Ils feront également partie d’une communauté d’utilisateurs qui sont la force motrice de Rocky Inu sur Binance Smart Chain (BSC).

L’équipe Rocky Inu prévoit de lancer le token $ ROCKY sur Pancakeswap dès la fin de la prévente. Ils listeront ensuite le Rocky Inu Puppy sur Coingecko et Coinmarket cap, permettant à la communauté de suivre la progression du dernier jeton inspiré de DOGE sur le marché.

Une économie meme offrant des taux d’achat de 0% !

Rocky Inu propose des tokenomics robustes conçus pour récompenser les détenteurs de jetons qui rejoignent le joyau à petite capitalisation lors de son voyage vers la lune. Le projet met en œuvre plusieurs mécanismes pour garantir que les partisans de la monnaie meme gagnent un revenu passif lucratif en possédant ROCKY.

D’une part, les investisseurs bénéficient de frais nuls sur toutes les transactions d’achat. La stratégie incite davantage de fans de crypto à garder ROCKY et promet de propulser le nouveau jeton passionnant sur la lune. La plate-forme attribue aux détenteurs des récompenses proportionnelles aux jetons ROCKY qu’ils possèdent, ce qui accentue la pression d’achat sur la crypto-monnaie basée sur les mèmes.

Le projet brûle également progressivement des jetons, réduisant ainsi l’approvisionnement initial d’un milliard de ROCKY. En supprimant systématiquement les jetons de la circulation, le protocole renforce l’offre de ROCKY en circulation, garantissant que la valeur de la pièce augmente continuellement. Les utilisateurs peuvent regarder leur mignon chiot Rocky Inu se lever simultanément et automatiquement sur la plate-forme.

Frais Rocky Inu sur les transactions sans achat

Rocky Inu aspire à devenir un projet 1000x grâce à son modèle unique qui facture des frais sur tout sauf les transactions d’achat. Chaque transaction de vente attire une taxe de 15% qui permet à l’écosystème basé sur les mèmes de rester durable.

3% de toutes les transactions sans achat vont directement à la récompense des détenteurs de ROCKY, tandis que 3% vont au mécanisme de gravure qui aide la pièce à thème canin à rester hyperdélationniste.

Rocky Inu accorde une grande importance à la sensibilisation et à la croissance d’une base d’utilisateurs solide pour aider son jeton meme à atterrir sur la lune. À cette fin, le protocole canalise 6 % de toutes les transactions commerciales vers le marketing et le développement futur.

Les 3% restants servent à améliorer le pool de liquidités de Pancakeswap, offrant aux utilisateurs une expérience de trading transparente. À mesure que le pool Rocky Inu augmente, la liquidité automatique sur Pancakeswap augmente également, créant un prix plancher solide qui permet aux détenteurs de jetons de se protéger contre la volatilité des prix.

Un projet 100% DOXXED avec système Anti-Rug

Le projet basé au Royaume-Uni a mis en place un système Anti-Rug, dans lequel 85% des jetons de pré-vente sont alloués au pool de liquidités de Pancakeswap. Le protocole bloquera également 50% de Team Wallet, assurant en outre aux utilisateurs que les fondateurs du projet ne tenteront pas de s’enfuir avec les fonds des investisseurs.

L’équipe a également soumis son contrat intelligent à un examen KYC et audit complet avant la pré-vente, garantissant aux utilisateurs que leurs fonds sont totalement sécurisés.

L’équipe de Rocky Inu a l’intention de maintenir la communauté engagée et informée de tous les événements à venir programmés sur la feuille de route. Les passionnés de crypto-monnaie peuvent participer à une session AMA avec le directeur du projet Kam Durrani prévue pour le 11 novembre et en savoir plus sur le projet mème brûlant.

Pour vous connecter avec la communauté Rocky Inu et en savoir plus sur la prévente en cours et d’autres développements, consultez les ressources ci-dessous :

Site Web | Télégramme | Twitter Instagram