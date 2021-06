Rocky IV Director’s Cut de Sylvester Stallone a une date de sortie et une nouvelle affiche

in

Avec une nouvelle affiche et une nouvelle date de sortie, la scène est maintenant prête pour que les fans de Rocky IV voient à nouveau le classique du sport dans les salles. Il est bon de savoir que Sylvester Stallone et la patience des fans ont payé et que le film est maintenant officiellement en route. Nous verrons ce que Stallone nous réserve lorsque le film reviendra sur grand écran cet automne.

En attendant, la version originale de Rocky IV est actuellement disponible en streaming sur HBO Max.