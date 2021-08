Roco : « Je ne sais pas si ça valait la peine de venir à ces Jeux, j’ai même l’impression d’être une mauvaise mère »

Karen Roco a lutté pendant plusieurs années pour être ici aujourd’hui, à la voie navigable de la forêt marine à Tokyo. Il s’est qualifié avec María José Maillard en 2019 et à partir de là, il a dû commencer à créer le plan. Ils ont été trois ans à s’entraîner, à éviter la pandémie, à souffrir du coronavirus et à s’entraîner loin de chez eux.

Aujourd’hui, après avoir été éliminée en quart de finale du double canoë, elle est excitée. Il regarde en arrière et se demande. Est-ce que tout cela en valait la peine ? “J’ai arrêté de voir mon fils pendant trois mois et je voulais que ce sacrifice en vaille la peine. Non, ça n’en valait pas la peine.”



– Pourquoi pas?

– Je voulais être dans les huit premiers et rentrer à la maison et dire que je l’ai fait. Je reste avec cette épine. Je vais voir mon fils et ce que je vais lui dire, je ne sais pas. Émotionnellement, je n’ai pas été bien. Un peu faux.

– Quand as-tu commencé à te sentir mal ?

– Pour moi c’était super dur car après les coupes du monde je suis rentré au Chili et ma fédération a dit qu’il n’était pas nécessaire que j’y aille, que j’allais perdre du temps. Je venais de me lever des coroanviruas, je l’avais dépassé et je devais récupérer à cent pour cent. J’ai arrêté de voir mon fils pendant trois mois et je voulais que ce sacrifice en vaille la peine.

– Et quand tu es arrivé à Tokyo, comment te sentais-tu ?

– Je suis super bien arrivé. Après le Covid, les lunettes nous ont plutôt bien fonctionné. C’est étrange que quand on ne le cherche pas, cela arrive. Peut-être qu’ici, c’était la pression de vouloir quelque chose et cela ne s’est pas passé comme nous l’avions prévu.

– Comment se relever après ça et retrouver le désir ?

– Tu veux gagner pour finir neuvième, mais c’est difficile de se relever. Nous essaierons de nous motiver mutuellement. Je ne sais pas comment elle est. Elle explose plus fort que moi. Je suis comme le plus passif. Elle doit être en colère. Parfois, je me sens un peu coupable, mais je n’en peux plus.

– Que ferez-vous une fois rentré chez vous ? Vous voyez-vous commencer un autre cycle olympique ?

– Le professeur a dit que nous devions aller au Chili, voir mon fils et nous entraîner le lendemain parce que la Coupe du monde au Danemark approche. Mais je ne sais pas si ça va valoir le coup de s’entraîner à nouveau et de mettre mon fils de côté. Il a raté l’école, je me sens comme une mauvaise mère, parce que je n’arrive toujours pas à lui faire bien articuler les mots à l’école, il a un peu mal fait, et je ne sais pas si ça vaut la peine d’abandonner les bonnes choses .