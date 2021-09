Rod Roddenberry critique le sketch de William Shatner

. Rod Roddenberry

Le légendaire Gene Roddenberry, créateur de “Star Trek”, et sa femme, Majel Barrett-Roddenberry, n’ont eu qu’un seul fils : Rod Roddenberry. Roddenberry est resté à l’écart de l’entreprise familiale pendant de nombreuses années, même après la mort de son père en 1991. Cependant, il a assumé le rôle de “gardien” de l’héritage de son père en 2001, lorsqu’il est devenu PDG de Roddenberry Entertainment, la société qui supervise tout Propriétés “Star Trek”.

2021 est une année capitale pour l’univers Star Trek. C’est le 55e anniversaire de “Star Trek: The Original Series”, et l’année où Gene Roddenberry aurait eu 100 ans. Pour commémorer ces jalons, Rod Roddenberry a accordé un certain nombre d’interviews, réfléchissant sur la franchise et son impact sur le monde, et partageant les souvenirs de son père.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, Roddenberry a évoqué un moment notoire de l’histoire de “Star Trek” – le sketch “Do Something Useful With Your Life” de William Shatner sur Saturday Night Live.

Le sketch en question provient d’un épisode SNL de 1986 hébergé par Shatner. L’épisode comprenait une parodie dans laquelle Shatner se jouait en assistant à une convention “Star Trek”. Au cours d’une supposée série de questions et réponses, Shatner a été intensément bombardé de questions très spécifiques sur l’univers “Star Trek”. Les questionneurs étaient des caricatures de fervents “Trekkies” qui assistaient normalement à de tels événements.

Après avoir eu du mal à répondre aux questions des fans, Shatner était visiblement bouleversé. Puis il a crié : « Faites quelque chose d’utile de votre vie ! Et il a lancé une attaque en disant à quel point il était stupide que les fans soient tellement enveloppés dans un monde fictif; Il les a réprimandés et les a suppliés de chercher des intérêts dans le monde réel.

Le sketch a été bien reçu à l’époque et a même figuré sur la liste des 100 meilleurs moments SNL de E!. Divertissement.

à Roddenberry il n’a pas aimé

Cependant, tout le monde n’a pas trouvé le sketch amusant. Roddenberry n’a définitivement pas aimé ça, et il ne l’a pas caché dans une interview avec The Hollywood Reporter.

“Je n’ai jamais vraiment apprécié ce sketch parce que je pense qu’il était dégradant pour les fans. Je pense que c’était irrespectueux, surtout pour un personnage qui était un leader intelligent et ouvert d’esprit.”

Cependant, Roddenberry a ajouté que non, « en aucun cas je ne condamne [el sketch]. C’est SNL, où tout est amusant.”

Il a poursuivi en disant qu’il ne connaissait pas l’opinion de son père concernant le croquis. Roddenberry a expliqué qu’il était un “garçon immature” lorsque son père est décédé. Ils n’ont donc pas eu trop de conversations sur ce que leur père pensait de certaines choses, comme le sketch de SNL.

Ce dont ils ont parlé, c’est de l’amour de leur père pour l’univers Star Trek et ses fans. Roddenberry a déclaré au Hollywood Reporter que son père “appréciait vraiment les fans” et qu’il adorait les voir lors de conventions.

La réponse de Shatner

Bien sûr, Shatner a répondu immédiatement sur Twitter. Au début, il a simplement retweeté l’article avec un commentaire sur le « présentéisme ». Dans le dictionnaire Merriam-Webster, le présentisme est défini comme « une attitude envers le passé dominée par les attitudes et les expériences du présent ».

Shatner critique souvent l’application du présentéisme dans l’analyse contemporaine des publications anciennes et des événements historiques. De même, il affirme que le présentéisme ne devrait pas être utilisé pour réinterpréter l’univers Star Trek du passé.

Le point qu’il voulait apparemment faire valoir avec son tweet est que Roddenberry utilisait le présentéisme en appelant un sketch offensant alors que ce n’était pas le cas à l’époque. Lorsque les fans ont remis en question son point de vue, Shatner a clarifié sa position avec un tweet supplémentaire.

C’est du présentisme parce qu’il applique les systèmes de valeurs et les croyances d’aujourd’hui sur ce qui est « l’intimidation » et ce qui est « irrespectueux » à une époque où ce n’étaient pas les valeurs ou les opinions et où personne n’était vraiment offensé, mais l’état d’esprit des gens est que cela les rend avoir l’air intelligent et attentionné.🤷🏼‍♂️ https://t.co/yIFT8IDGVe – William Shatner (@WilliamShatner) 5 septembre 2021

Certains fans de Star Trek ont ​​riposté, exigeant plus de respect de Shatner. L’acteur a répondu avec force.

Je suis pleinement conscient de cette partie du fandom où les types intitulés Craycray pensent qu’ils ont quelque chose à voir avec le talent d’une personne et prétendent qu’ils sont responsables sous une notion idiote que leur visionnage d’une émission de télévision ou d’un film a fait la carrière de l’acteur ! Maintenant tu disais ? ️ https://t.co/8G4fyTbMQk – William Shatner (@WilliamShatner) 7 septembre 2021

Shatner prétend souvent qu’il ne doit pas sa carrière à “Star Trek” ou à ses fans. Il est également très clair sur le fait que les fans qui s’attendent à ce qu’il agisse d’une certaine manière ou qu’il soutienne certaines opinions “n’ont aucun droit”.

Jusqu’à présent, Roddenberry n’a pas répondu aux tweets de Shatner. A noter que, contrairement à Shatner, il n’est pas un fervent utilisateur des réseaux sociaux.

