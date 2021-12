Rod Stewart et son fils Sean Stewart ont plaidé coupables à la batterie

20 décembre 2021 / Publié par : Mieka

Nous aurions dû savoir que des temps sombres étaient à venir lorsque l’année 2020 a commencé non pas avec un bang, mais avec un gémissement comme Rod Stewart et son fils star de télé-réalité raté Sean Stewart ont été inculpés de coups et blessures pour avoir agressé un agent de sécurité qui était en poste lors d’une fête privée pour enfants qu’ils ont tenté de s’écraser dans un complexe de Palm Beach, en Floride, le soir du Nouvel An. Aujourd’hui, près de trois ans se sont écoulés et plus de cinq millions d’âmes ont été perdues à cause d’une maladie mortelle qui a balayé le globe, ébranlant l’humanité au plus profond de lui-même. Mais écoutez ! Une lueur d’espoir se profile à l’horizon. Page Six rapporte que Sean et Rod ont tous deux plaidé COUPABLE de simple batterie, marquant la fin de notre cauchemar collectif tel que nous le connaissons. Oui, des millions d’autres pourraient mourir, mais selon l’avocat de Rod, « aucun des deux hommes n’encourra de peine de prison, d’amende ou de probation ». Un miracle de Noël en avance ? Peut-être, peut-être. Ou cela pourrait simplement être un signe que la terre guérit et que tout est comme il se doit. Pour les riches. Le reste d’entre nous est toujours foutu. Pardon!

Versez-en un pour les mises à jour de Wikipédia assiégées qui doivent faire des heures supplémentaires cette semaine de vacances en mettant à jour la section Vie personnelle de la page de Rod pour ajouter « condamné délit » à sa liste de réalisations personnelles qui incluent « passionné de trains miniatures » et « en septembre 2002 , le fils de Stewart, Sean, a été condamné à trois mois de prison pour avoir agressé un homme devant un restaurant à Los Angeles. Selon la page six :

Le rocker Rod Stewart et son fils Sean ont plaidé coupables pour coups et blessures près de trois ans après leur arrestation au milieu d’une bagarre du réveillon du Nouvel An 2019 avec la sécurité de l’hôtel, selon des informations. « Personne n’a été blessé dans l’incident et un jury n’a pas trouvé Sir Rod Stewart coupable de l’accusation », a déclaré Guy Fronstin, avocat de l’icône de 76 ans, dans un communiqué, selon l’AP. Stewart a décidé de plaider coupable « pour éviter les désagréments et le fardeau inutile pour le tribunal et le public qu’une procédure très médiatisée causerait », a ajouté Fronstin. La paire a plaidé pour simple batterie, un délit, selon les dossiers judiciaires publiés vendredi. L’accord évitera à Stewart et à son fils de 41 ans de l’ex-épouse Alana Stewart de comparaître devant le tribunal.

Je ne peux pas croire qu’ils nous ont volé l’opportunité de voir l’art incroyable qui aurait permis à Rod et Sean de fixer des poignards sur le dessinateur de la salle d’audience comme au Ghislaine Maxwell essai. Sans aucun doute, avec des enjeux aussi importants, le Stewart Squared Slap Fight Fiasco était destiné à être le procès du siècle. via AP :

Les Stewarts ont été accusés d’une altercation physique avec l’agent de sécurité Jessie Dixon au luxueux Breakers Hotel de Palm Beach le 31 décembre 2019. Le différend concernait le refus de Dixon de les autoriser à participer à une fête privée du Nouvel An à l’hôtel. Dixon a déclaré dans des documents judiciaires que Rod Stewart l’avait frappé dans la cage thoracique avec un poing fermé et que Sean Stewart l’avait poussé.

Sérieusement, cela doit être assez difficile pour la personne de Wikipédia qui modifie la feuille de calcul sur la page de Rod qui est nécessaire pour répertorier toutes ses relations passées et le frai qui en résulte, et maintenant une pauvre sève va devoir cliquer sur le lien hypertexte de Sean pour mettre à jour son trop? C’est cruel. Son lien hypertexte ne mène qu’à la page des Sons of Hollywood de 2007 presque oubliés. Vous savez, « le spectacle suit le trio d’anciens jeunes d’Hollywood choyés » alors qu’ils « tentent de faire quelque chose de leur vie » et « essayent de réussir à Hollywood » qui a joué le rôle principal Orthographe Randy. Après Sons, Sean a également essayé de réussir en apparaissant dans Celebrity Rehab (2008), Stewarts & Hamiltons (comme dans George Hamilton, 2015), Celebrity Family Feud (2016) et The Hills: New Beginnings (2021). Prochainement, Celebrity Family Rehab: New Feud Begins? Juste une suggestion!

Photo : Wenn.com