Rod Stewart et son fils seront jugés dans une affaire d’agression

La légende du rock Rod Stewart et son fils Sean Stewart seront jugés pour avoir prétendument interdit à un agent de sécurité lors d’une fête du Nouvel An en décembre 2019. Vendredi, un accord de plaidoyer entre la chanteuse de « Maggie May » et les procureurs de Floride s’est effondré, alors le juge dans l’affaire a prévu le début du procès le 25 janvier 2022, rapporte l’Associated Press. Stewart, 76 ans, et Sean, 41 ans, font face à des accusations de délit de batterie.

Le juge August Bonavita a annoncé que l’audience pour finaliser l’accord de plaidoyer avait été annulée et que le procès avait été programmé à la place. Stewart et son fils n’ont pas assisté à l’audience de vendredi. C’était la deuxième fois qu’un accord de plaidoyer avec les procureurs était annulé dans cette affaire, qui a subi des retards en raison de la pandémie de coronavirus. Le père et le fils pourraient être condamnés à un an de prison s’ils sont reconnus coupables. Les procureurs n’ont fait aucun commentaire et l’avocat de la défense de Stewart, Guy Frostin, n’a pas répondu aux appels de l’AP.

L’incident présumé au centre de l’affaire s’est produit le 31 décembre 2019 au Breakers Hotel, un hôtel de luxe à Palm Beach, en Floride. Les Stewart se sont disputés avec l’agent de sécurité Jessie Dixon lors d’un événement privé à l’hôtel, a indiqué la police. Ils ont essayé de participer à un événement privé dans un espace réservé aux enfants, mais on leur a dit de partir. Les Stewart auraient refusé de le faire et Dixon a tenté de les forcer à partir. Selon le rapport de police, Sean se serait mis face à Dixons. Dixon a mis sa main sur la poitrine de Sean et lui a demandé de partir, a déclaré l’agent de sécurité à la police. Il y a des images de sécurité montrant prétendument Sean poussant Dixon avant que Stewart ne frappe Dixon dans les côtes.

Stewart a été intronisé à deux reprises au Rock and Roll Hall of Fame, d’abord en tant qu’artiste solo en 1994, puis en tant que membre de Faces en 2012. Certains de ses succès solo les plus connus incluent « Maggie May », « You Wear it Well « », « Sailing », Tonight’s The Night (Gonna be Alright) », » Do Ya Think I’m Sexy? » et » Forever Young « . Son 32e album à venir, The Tears of Hercules, sortira le 12 novembre. Stewart a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 2006.

Sean est apparu dans l’émission de téléréalité A&E Sons of Hollywood en 2007. Il est le deuxième enfant de Stewart avec sa première femme, Alana Stewart. Stewart et Alana sont également les parents de Kimberly Alana Stewart. Le chanteur a six autres enfants avec quatre femmes différentes. Il est maintenant marié à Penny Lancaster-Stewart, avec qui il partage deux enfants.