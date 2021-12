Rod Stewart lève le voile sur son implication dans le tirage au sort hilarant de la Coupe d’Écosse en 2017, qui est devenu viral en raison de l’ivresse des musiciens, après la confusion de la Ligue des champions lundi

Après que le tirage au sort de la Ligue des champions ne s’est pas déroulé comme prévu lundi, beaucoup ont demandé que Rod Stewart soit chargé de ce poste la prochaine fois après son implication emblématique dans le tirage de la Coupe d’Écosse en 2017.

Et maintenant, le musicien a levé le voile sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là, s’adressant exclusivement à talkSPORT.

Le tirage était absolument hilarant

La vidéo de Stewart est devenue virale après qu’il ait sorti les boules de manière hilarante avec des trempettes élaborées dans le pot et des appels de numéros de style bingo.

Et l’homme de 76 ans admet que ses actions ce jour-là ont peut-être quelque chose à voir avec le rhum qu’il buvait auparavant !

« Pré-tirage, eh bien, j’aime aller boire un verre », a déclaré Stewart à talkSPORT.

« Donc, je pense qu’à cette occasion particulière, j’ai peut-être trop bu.

« Même si je n’ai pas vraiment l’air saoul – je ne suis pas tombé ou quoi que ce soit – mais, pour être honnête, je me suis retrouvé coincé dans quelques Bacardi and Cokes !

Le résultat du premier tirage au sort de la Ligue des champions a dû être annulé après une confusion entre Manchester United et Liverpool.

Le deuxième tirage a commencé par des excuses de l’UEFA, qui a blâmé un fournisseur de services externe

La débâcle a conduit à des excuses de l’UEFA, qui a imputé les problèmes au « logiciel d’un fournisseur de services externe ».

Et, alors que beaucoup étaient amusés par la confusion, Stewart insiste sur le fait que le tirage au sort de la Coupe d’Écosse auquel lui et Alan Stubbs ont participé ne sera jamais battu – même si les officiels de la FA n’étaient pas trop heureux de son niveau d’ivresse…

« Est-ce une nouveauté ? Si c’était je ne sais pas – je suis juste allé, ‘Eeee! [mimes elaborately putting hand into pot]’.

Stubbs a été bien amusé par le tout

« [No draw] sera toujours aussi bon que celui-ci car il a fait le tour du monde ! Cela a en fait fait un peu de bien au football écossais.

« Beaucoup de fonctionnaires n’aimaient pas ça non plus – ‘il est ivre’ – et alors ! »

