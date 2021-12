Rod Stewart plaide coupable à la suite d’un incident violent

Rod Stewart a plaidé coupable à des coups et blessures à la suite d’un incident survenu en 2019 en Floride. Selon la BBC, Stewart et son fils Sean ont été accusés d’avoir agressé un agent de sécurité après s’être vu refuser l’accès à un événement privé. Puisque le musicien a plaidé coupable, il n’a pas besoin d’aller au tribunal, d’aller en prison, de payer une amende ou d’être mis en probation.

Le soir du Nouvel An 2019, Stewart et son fils se sont vu refuser l’entrée à un événement privé au Breakers Palm Beach Hotel en Floride par l’agent de sécurité Jessie Dixon. Dixon a affirmé que Sean était « nez à nez » avec lui après qu’il leur ait dit qu’ils ne pouvaient pas participer à l’événement. Sean aurait alors poussé Dixon. Stewart aurait frappé le gardien de sécurité « avec un poing fermé » dans la poitrine. Le chanteur a affirmé qu’après s’être vu refuser l’entrée à l’événement, Dixon s’est disputé avec eux. Cela a amené Stewart et son fils à devenir « agités », sur la base de documents judiciaires.

Stewart et son fils ont tous deux plaidé coupables à des chefs d’accusation de « simple batterie ». L’avocat de Stewart, Guy Fronstin, a déclaré que le chanteur et son fils n’encourraient pas de peine de prison après avoir plaidé coupable. De plus, ils n’auront pas à aller au tribunal, à payer une amende ou à se mettre en probation. La BBC a noté que le juge avait retenu l’arbitrage, ce qui signifie que ni Stewart ni Sean n’ont été formellement inculpés dans cette affaire.

« Personne n’a été blessé dans l’incident et un jury n’a pas trouvé Sir Rod Stewart coupable de l’accusation », a déclaré Fronstin dans un communiqué. « Au lieu de cela, Sir Rod Stewart a décidé de plaider pour éviter les désagréments et le fardeau inutile pour le tribunal et le public qu’une procédure très médiatisée causerait. » Il a été signalé précédemment que Stewart tentait de conclure un accord de plaidoyer dans cette affaire. Ils ont tenté de conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs à deux reprises auparavant, mais les audiences pour finaliser ces accords ont toutes deux été annulées. L’affaire, qui a subi de multiples retards en raison de la pandémie de COVID-19, devait initialement être jugée le 25 janvier 2022 et Stewart et son fils risquaient jusqu’à un an de prison s’ils avaient été condamnés. Bien sûr, maintenant que Stewart et Sean ont plaidé coupables, ils n’auront pas à subir de procès.